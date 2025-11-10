Iskolai óráról vitték el a rendőrök a gimnazistát, aki felfestette a járdára, hogy „Fico áruló”

A miniszterelnök elleni merénylet elkövetőjéhez hasonlította a szlovák kormányhivatal vezetője azt a középiskolás diákot, aki a miniszterelnök látogatása előtt „Fico áruló” feliratott festett a járdára Poprádon. A diákot a rendőrök pénteken, egy iskolai óráról vitték be kihallgatásra, majd közölték vele, hogy büntetőfeljelentést tesznek ellene, mert gyűlöletet terjesztett.

Fico csütörtökön tartott volna előadást egy poprádi gimnáziumban, de az utolsó pillanatban lemondták a programot, miután felfestették a járdára, hogy „Fico áruló”. A feliratot az iskolai alkalmazottai megpróbálták lemosni, de nem jártak sikerrel. Később letakarták egy szőnyeggel, majd úgy parkoltak egy autóval, hogy ne látszódjon. Az iskola közelében egy „Hogyan ízlik Putyin fasza” felirat is megjelent.

A történtek után Szlovákiában krétás szolidaritási hullám indult, több városban krétával írt üzenetek kerültek a járdákra:

„Elég volt Ficóból”,

„A nagy emberek nem félnek a krétától”,

„Fico fél a diákoktól”

- írták.

