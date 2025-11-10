Kisorsolták egy japán városban, hogy ki legyen a következő polgármester

Szél és tenger Kamiszu határában Fotó: PHILIP FONG/AFP

Sorsolással választották ki vasárnap egy japán városban, hogy az ugyanannyi szavazatot kapó két jelölt közül ki legyen a polgármester - közölte hétfőn Kamiszu város választási testülete.

A sorsolásra azt követően került sor, hogy Kiucsi Tosijuki, aki korábban a városi tanács tagja volt és a harmadik ciklusára pályázó hivatalban lévő elnök, Isida Szuszumu egyaránt 16 724 szavazatot kapott. A választási részvétel 44,22 százalékos volt, a leadott 33 667 szavazat közül 219 volt érvénytelen. Egy rálátó forrás szerint az Isidát támogatók fellebbezést akarnak benyújtani a választási bizottsághoz a szavazatok felülvizsgálatáért.

Bár a választásokat felügyelő belügyminisztérium azt közölte, hogy nem rendelkezik adattal hasonló esetről, a választási bizottság hivatkozásul felidézte, hogy volt már ilyenre példa Aomori prefektúrában, ahol szintén sorsolás döntött a szavazategyenlőség után a város polgármesteréről. (Kyodo via MTI)