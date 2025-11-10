Kitiltják a transznemű sportolókat az olimpia női versenyeiről

Az új szabályozás szerint a transznemű sportolók nem vehetnek részt a női versenyszámokban az olimpián – jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Kirsty Coventry, aki korábban elkötelezte magát a női kategória „védelme” mellett. A döntés egy átfogó tudományos felülvizsgálat eredményeként született, amely a férfi nemi eredetből fakadó biológiai előnyöket vizsgálta, közölte.

Jelenleg a NOB irányelvei szerint az egyes sportágak önállóan dönthetnek transznemű sportolók részvételéről, de eddig az volt az ajánlás, hogy transznemű nők csak akkor indulhatnak, ha igazoltan csökkentették tesztoszteronszintjüket. Az új, szigorúbb szabályok azonban átfogó tiltást vezetnek be, és a változás érintheti az úgynevezett szexuális fejlődési különbséggel rendelkező sportolókat is.

Fotó: AYTAC UNAL/Anadolu via AFP

A párizsi olimpián két női bokszoló, az algériai Imane Khelif és a tajvani Lin Yu-Ting aranyérme is vitát váltott ki. Mindkettejükkel előfordult korábban, hogy nem engedték őket versenyezni a boksztornákon, miután nem feleltek meg a nemi alkalmassági feltételeknek. Ám az olimpián mégis indulhattak és győztek.

Coventry hangsúlyozta, hogy a döntés meghozatala során figyelembe vették a tudományos szempontokat és az egyes nemzetközi szövetségek munkáját is. „A célunk nem a kizárás, hanem a tisztességes és biztonságos női kategória megőrzése az olimpiai sportban” – fogalmazott a NOB elnöke. (Telegraph)