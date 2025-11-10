Mészáros a V-Híd-ügyről: Soha nem tűrném el, ha megkeserítenénk az alvállalkozó életét

„Én is voltam alvállalkozó, tudom, milyen érzés, ha valakit hátrány ér. A fővállalkozónak nincs joga megkeseríteni az alvállalkozó életét – ezt én soha nem tűrném el.”

Ezt mondta Mészáros Lőrinc az Indexnek adott hétfői interjújában, amikor a V-Híd-ügyről kérdezték. Mészáros először szólalt tehát meg ebben a témában. Július végén írtuk meg, hogy a leggazdagabb magyar eddig kegyelt vállalkozói a csőd szélén táncolnak, mert nem fizeti ki őket a Mészáros legjövedelmezőbb cége. A V-Híd Zrt. éléről még aznap kirúgták Sárváry István vezérigazgatót. Hivatalosan közös megegyezéssel bonyolódott a távozás, de lapunk úgy tudja, a tulajdonos, Mészáros Lőrinc azután küldte el a cégvezetőt, hogy pár nappal a cikk megjelenése előtt kérdéseket küldtünk a Mészáros Csoportnak. Sárváry helyét a szintén Mészáros-cég ZÁÉV-et irányító Deák Gábor vette át ideiglenesen.

A mai interjúban Lázár János szerepét is felvetik Sárváry távozásának ügyében. A V-Hídnak megrendeléseket adó közlekedési miniszternek sokak szerint köze volt ahhoz, hogy az alvállalkozók megismertették a történetüket a nyilvánossággal. Erről Mészáros így nyilatkozik:

„Elég furcsa helyzet lenne, ha egy miniszter hatására én bármelyik vezetőmet elbocsátanám – ilyen nem történt, és példátlan is lenne. Ez számomra egy nem létező ügy. Sárváry Istvánnal közös megegyezéssel váltunk el, erről sajtóközleményt is kiadtunk. Ehhez nem kívánok többet hozzáfűzni.”

Júliusban részletesen megismertük, hogy a vasúti beruházásokban rendszer lett az, hogy a V-Híd alvállalkozói szerződés nélkül állnak neki munkáknak, amelyeket a V-Híd később papíroz le, és a kifizetések sem kiszámíthatóak. A tartozás fenntarthatatlan helyzetbe hozta ezeket a cégeket. A forrásaink szerint több helyszínről le is vonultak ezek az eddig Mészáros-közelinek tekintett cégek és nem is veszik fel a munkát addig, amíg meg nem kapják az elvégzett munka fedezetét. Erről ezt mondta most Mészáros:

„A Mészáros Csoportban mindig tisztességesen jártunk el a velünk dolgozó vállalatokkal, főként azokkal, akik korrektül teljesítettek. Fővállalkozó és alvállalkozó között természetesen előfordulhat vita, de ezeket minden esetben rendezzük.”

További fontos fejlemény volt az ügyben, hogy szeptemberben A V-Híd legfontosabb leányvállalatának élére Pintér Sándor egyik bizalmasát, Czájder Gábort ültették. A V-Híd sztorit pedig videóban is ismertettük: