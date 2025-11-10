Mészáros Lőrinc bátran válaszolt az Index kérdéseire: minden kényes ügyről elmondta, hogy ilyesmikkel nem foglalkozik

Megint hosszú indexes interjúban dicsérte magát és a kormányt Mészáros Lőrinc. Róla nem csak azt tudjuk, hogy ő a legesleggazdagabb magyar, hanem azt is, hogy a világtörténelem egyik legjobb nyilatkozója. Nyáron például olyan jókat mondott a 444-nek, hogy védjegybejelentési kérelmet adott be az egyik szállóigéjére. Egy olyan emberről van szó, aki nem félt kimondani: „Az életről sok mindent gondolok én jómagam is”.
Miután az Indexből NER-lap lett, már 2021-ben készítettek egy olyan interjút Mészáros Lőrinccel, amilyen az igazi Indexben nem jöhetett volna le. Aztán 2022-ben a Direkt36 mutatta be azt a hangfelvételt, amelyen a kormánybarát lap főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán azt mondja: „Egyetlen egy ember volt Magyarországon az elmúlt hét hónapban, aki az Indexbe pénzt tudott adni, vagy pénzt adott: azt Mészáros Lőrincnek hívják. Nem ő a tulajdonos, nem ő az izé, de ha mi minden alkalommal belemászunk Mészáros Lőrincbe és Várkonyi Andreába, akkor nem lesz, aki pénzt ad bele. Ennyi volt a történet.” Ezzel magyarázta, miért kell belenyúlnia egyes cikkekbe. A felvétel miatt az Index.hu Zrt. feljelentést tett.
Az új interjú nagyon messziről nézve hasonlít egy interjúra, hiszen szerepelnek benne aktuális, a közvéleményt foglalkoztató kérdések. De miket is mond ezekre Mészáros?
Talán Hatvanpuszta az a rész a hosszú interjúban, ahol a legjobban be lehet mutatni, hogyan működik a fideszes médiagépezetnek az a része, amelynek a funkciója a nem törzsszavazók elérése. Idézem az egész ide vonatkozó részt:
„Hatvanpuszta szinte az egész országot lázba hozza – a zebráktól kezdve a birtokok tulajdonviszonyáig. Tisztázzuk: mi is pontosan Hatvanpuszta, mely területnek ki a tulajdonosa, illetve azt is, hogy tényleg vannak-e ott zebrák?
Nem tudom, kinek számít ikonikus helynek Hatvanpuszta. Ez egy területrész a környékünkön, de én nem foglalkozom vele. Van tulajdonosa, ő kezeli, intézi a dolgait, nekem nincs közöm hozzá. A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott. Ez inkább politikai bullshit. Őszintén szólva, nem foglalkozom ilyen ügyekkel.
Nem is foglalkoztatja, hogy mit írnak vagy milyen fényképeket mutatnak Hatvanpusztáról?
Nem.”
Feltevődik tehát a kérdés, de ennyivel rövidre tudja zárni Mészáros azt az ügyet, amelyről még a miniszterelnök is többször nyilatkozott, más kormánytagokról és az ellenzékről nem is beszélve. És bár nem tudhatjuk, mi járhatott az interjúalany és a keze alá dolgozók fejében, de a zebrák tartását a Mészáros Csoport külön közleményben ismerte el tavasszal, hangsúlyozva, hogy „az említett zebrák és más, a cikkekben leírt állatok tartása minden esetben a hatályos jogszabályok betartásával és engedélyekkel történik.”
Ami a politikai bullshitet illeti, annak kenegetését remek videóban mutattuk be:
Mészáros Lőrinc egyébként éleslátóan megjegyzi azt is, hogy
„a 444, a Telex, a 24.hu, a Népszava vagy a HVG – ezek nem egyszerűen hírt közölnek, hanem politikai céllal formálják a közvéleményt.”
