Orbán a helyszínen nézte meg, ahogy 3-0-ra kikapott a Szoboszlaival felálló Liverpool

Vasárnap este a Manchester City otthonában kapott ki 3-0-ra a Liverpool. A meccset Orbán Viktor a helyszínen nézte meg, ezt az AFP fotósa örökítette meg. A képen látszik Schmidt Mária is, a miniszterelnök mellett a manchesteri klub elnöke, az egyesült arab emírségekbeli Khaldoon al-Mubarak látható.

Fotó: DARREN STAPLES/AFP

A Telex kérdésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt közölte, a miniszterelnök „saját költségén, kereskedelmi járatokat igénybe véve”, magánprogramként nézte meg a Liverpool-Manchester City vasárnapi meccsét. Orbán és Schmidt is Washingtonban volt múlt hét második felében, egy bérelt WizzAir-géppel, amelyik út közben Izlandon állt meg tankolni.