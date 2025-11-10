Szijjártó Péter külügyminiszter lett a Honvéd elnöke

Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke, a hírt egy szurkolóknak tartott eseményen jelentették be a Bozsik Aréna VIP-termében – írja az nb1.hu.

Szijjártó Péter tavaly debütált a Honvéd öregfiúk csapatában. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

A jelenleg az NB II.-ben szereplő Honvéd tulajdonosa, Leisztinger Tamás elmondta, hogy a klubnak futsalcsarnoka és csapatbusza is lesz, továbbá egy gigaberuházásról is beszélt. Öt főből álló elnökség alakult, ennek Szijjártó Péter mellett Gergely István, Garaba Imre és Gajda Péter is tagja, az ötödik személy kiléte még nem ismert.

Elmondták, hogy a Honvéd a stadiont és az akadémiát is visszakapja, és a csapat mezszponzora és főtámogatója Szingapúr „legnagyobb cége”, a Vulcan Shield Global lesz. A tájékoztatón elhangzott, hogy a cégnek kétszer annyi pénze van, mint az Újpestet támogató MOL-nak. A szingapúri cég 4 évre állapodott meg a Honvéddal.

A klub a korábbi anyaegyesülettel, a BHSE-vel is szorosabbra fogja fűzni a kapcsolatot. „A klublegenda Garaba Imre többször elérzékenyült a beszéde folyamán” – írja az nb1.hu.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szeptemberben jelentette be, hogy a Vulcan Shield Global 280 milliárd forint értékű beruházást jelentett be Békéscsabán, 2500 új munkahelyet ígérve. Szijjártó akkor azt mondta, a csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét, összesen 280 milliárd forint értékben, amihez a kormány 49 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve elő 2500 új munkahely létrejöttét.