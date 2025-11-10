Tiszások listázása, Trump kézfogása

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a hétvége legfontosabb híreivel. Vannak másfajta hírleveleink is, ezek közül itt lehet válogatni.
Megvolt a kormánymédiában az évszázezred eseményeként kezelt washingtoni Orbán-Trump találkozó. Szankciók elleni mentesség időkorlát nélkül (vagy egy évig), cserébe legalább 466 milliárd forint az Egyesült Államoknak. Magyar Péter szerint Orbánék eladták Magyarországot, Washingtont pedig személyes menekülési útvonalnak használta. A sok említés ellenére sem világos egyelőre, milyen pénzügyi védőpajzsot ígért Trump Orbánnak, ahogy az sem, hogy miért érkezhettek olyan hírek, hogy Magyarország csak egy évig kap mentességet, ha Szijjártó Péter váltig állítja, hogy ez nem így van.
A hétvégén volt idő feldolgozni a fideszes média történetének egyik legkeményebb húzását, amikor a Magyar Nemzet megosztotta a térképet, amelyen mindenki megkereshette, kik a tiszások a környékén. A Fideszben már hivatkozási alap lett, hogy hány tiszás van a településen, Sukorón azzal menőztek, hogy több aláírást gyűjtöttek, mint ahány sukorói neve a listán szerepel. Magyar Péter a hétvégén Pintér Sándor belügyminisztert kérte számon, mondván, mikor hallgatják ki a honfitársaikat listázó és fenyegető fideszes politikusokat.
A cserehátiak már csak Orbán Viktort veszíthetik: Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak. Az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.
Írtunk az autistáknak, magatartás- vagy tanulási zavarral élő diákoknak menedéket nyújtó Zöld Kakas Líceumról, ahol nem a diákokat próbálják fejleszteni, hanem a környezetet úgy alakítani, hogy abban a diákok jól érezzék magukat, és arról tanuljanak, ami igazán érdekli őket.
A balos New York-i polgármesternek brit klónja is van, még nagyobb ambíciókkal. Zack Polanski két hónap alatt alaposan felforgatta a brit belpolitikát: a Zöld Párt új elnöke az egész baloldalon vezető szerepre törekszik, és a számok egyelőre őt igazolják. Zohran Mamdanival szemben azonban neki országos szinten kellene nagyot villantania. Mit hirdet Polanski és miért bírálják?
Magyar fiatalok, akik a szabadidejükben játsszák el, milyen lenne háborúban állni. Van, aki Wagner-egyenruhában jár Zala megyében, és van, aki azt adja elő, milyen lenne egy drón elől menekülni. Mit jelent ez számukra – csak egy fantáziavilágot, vagy olyan valóságot, amit már saját életüknél is valóságosabbnak éreznek? Itt a 444 riportfilmje, a Minden hétvégén háború.
Meleg szívvel ajánljuk Nagy Ferónak a Szőlő Utcai Gyermekotthonnal kapcsolatos kijelentése után, hogy nézze meg Lea Podhradská Apám lánya című dokumentumfilmjét a Verzó Filmfesztiválon. A true crimeként induló családtörténet egy brutális szembenézés azzal, hogy mennyire elítélő a társadalmunk.
2000 méter Andriivkáig – mi van, ha ez a háború az életünk végéig tart? Msztyiszlav Csernov Pulitzer- és Oscar-díjas ukrán filmrendező legújabb filmjében az Andriivka felszabadításáért küzdő katonákat kísérte el.
Hiláriusz pátriárka foghatósága pro és kontra. John Oliver megpróbálja lenyúlni a témánkat. Miért kell megölni a notórius biztonságiöv-bűnözőket? Elsőzők között az első. Bevásárlás, turizmus, black metal.
„Ez a találkozás nem csupán közöttünk zajlott, üzenet minden áldozatnak: nem vagytok egyedül, a hangotok számít, van út a kiengesztelődéshez, a megbocsátáshoz és a lelki békéhez” - írta hosszú küzdelme fontos állomásáról Pető.
Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak. Az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.
A Fidesz jelöltjére közel 15 százalékpontot vert, pedig a DK-nak és az MSZP-nek is volt saját jelöltje.
„Az külön vicces, hogy a hölgyemény a darab legvégén vidáman néptáncol.”
Az autizmussal, magatartás- vagy tanulási zavarral élő diákoknak még nehezebb a rigid oktatási rendszerben boldogulni, mint másoknak. Nekik nyújt menedéket az 1997 óta működő Zöld Kakas Líceum, ahol nem a diákokat próbálják meg fejleszteni, hanem a környezetet úgy alakítani, hogy abban a diákok jól érezzék magukat, és arról tanuljanak, ami igazán érdekli őket.
Zack Polanski két hónap alatt alaposan felforgatta a brit belpolitikát: a Zöld Párt új elnöke az egész baloldalon vezető szerepre törekszik, és a számok egyelőre őt igazolják. Zohran Mamdanival szemben azonban neki országos szinten kellene nagyot villantania. Mit hirdet Polanski és miért bírálják?
Áll a bál: a BBC úgy vágott egymás mellé két részt Trump beszédéből, hogy kihagyta a kettő között elhangzott, ellenkező értelmű harmadikat. Prescott kiszivárgott jelentése szerint az arab adásban antiszemita terrortámogatók kommentáltak, transzokról pedig nem lehetett kritikusan írni.
Tim Davie mellett a BBC News vezérigazgatója, Deborah Turness is lemondott. Mindketten a BBC Panorama című műsora körül kialakult botrány miatt.
