Több tiszás adatbázis kerülhetett ki, olyanok is szerepelnek rajta, akik le sem töltötték a Tisza Világ appot

Noha Magyar Péter pártelnök múlt hétfőn a Tisza Világ applikációt ért támadásról beszélt a 200 ezer embert ért adatlopás/adatszivárgás után, az érintettekkel beszélve kiderült, olyanok adata is kikerült, akik le sem töltötték az appot, vagy olyan adatuk lett nyilvános, amit az appban nem adtak meg. Miután ez többekkel előfordult, a furcsának tűnő lista miatt elkezdtek terjedni az olyan konteók, hogy a tiszás adatokat hivatalos, állami adatbázissal párosították össze, így hozva létre az adatbázist.
Ez nem igazolható: tudunk olyanról, aki az appot nem töltötte le, de a Nemzet hangja szavazásra regisztrált, vagy/és valamelyik Tisza sziget létrehozásakor adta meg az adatait a Tisza Pártnak, illetve a 2024-es választásra jelentkezett szavazatszámlálónak. Vagyis app nélkül is megvoltak a pártnál az adatai. Megnéztünk több tiszás adatkezelési tájékoztatót is, aszerint visszavonásig kezelhetik az adatokat.
Beszéltünk olyannal is, aki hosszas gondolkodás után rájött, hogy a listázós térképen szereplő címét, ahol évek óta nem él, a tiszás webshopban adta meg régebben, amikor rendelt egy karkötőt.
Kétszázezer Tisza-szimpatizáns adatait tartalmazhatja az adatbázis. Magyar Péter tájékoztatást ígér a szerinte orosz hátterű hackertámadásról.
A legújabb országjárásán Csákberényben Magyar hosszan beszélt a tiszás adatlopásról, és számon kérte Orbán Viktor Mihály adatvédelmi szakértőt (vagyis a miniszterelnököt), hogy hol volt, mikor az orosz hekkerek feltörték a külügy szervereit vagy a Krétát.
Szándékos lejáratást sejt a Tisza egy nyilvánosságra került, tiszások személyes adatait tartalmazó adathalmaz miatt. Azt állítják, az abban lévő ukrán fejlesztőt nem ismerik, ilyen formátumú adatbázisuk pedig nincs. Az adatok egy része ugyanakkor biztosan valós, ezt a listán lévők erősítették meg. Péterfalvi Attila vizsgálódik, a Fidesz egész pályás letámadásban van.
A párt alelnöke gyanúja szerint a személy az orbáni titkosszolgálat beépített embere lehetett.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem fejtette ki, mi a logika abban az állításukban, hogy az ukránok befolyásolják majd a tiszás szavazókat, de az legalább kiderült, hogy a választásokat nem halasztják el emiatt.