Valami nem stimmel: Szijjártó mintha arra utalgatna, hogy az oroszok akár veszélyt is jelenthetnek Európára és ránk is

Magyarország immár negyedjére vesz részt a NATO legveszélyesebb missziójában, a balti légtér közös védelmében, ahol nap mint nap fennáll a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszországgal - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a litvániai Siauliaiban.

Nem érti az egyszeri magyar újságolvasó, mit olvas.

Hiszen az oroszok a magyar kormány megbízható partnerei, Putyin elnök közismert módon a kereszténység védőbástyája, külügyminiszterünk pedig lassan másodszor is megkapja a Barátság érdemrendet, mert már oroszul tud beszédet tartani elvtársai előtt. Hogyan lehetne itt konfrontáció, amikor Oroszország soha nem hazudik, soha nem eszkalál, soha nem hágja át a nemzetközi szabályokat, és az ukrán provokációkat is türelmesen tűri?

Megdöbbenve olvassuk tovább az MTI beszámolóját Szijjártó beszédéről. Eszerint a balti légtérrendészeti műveletben részt vevő magyar katonák előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy

a balti régióban a legnagyobb a napi veszélye a NATO és Oroszország közötti közvetlen konfrontációnak, itt a legnagyobb a felelősség, itt a legtörékenyebb a helyzet,

ezáltal itt egy hiba vagy egy rossz döntés vagy egy félreértés pusztító hatással lenne az egész világra. „Sem fizikailag, sem a szó átvitt értelmében máshol nincsenek ennyire közel egymáshoz a szövetséges erők és az orosz haderő. Ezért az adja a helyzet bonyolultságát, és amiatt is szeretném a különleges elismerésünkről biztosítani önöket, mert itt úgy kell védeni szövetségeseink biztonságát és szuverenitását, hogy közben megvédik a béketeremtés lehetőségét is” - olvassuk tovább, fokozódó zavarban.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy hazánk 2015, 2019 és 2022 után immár negyedik alkalommal vállal szerepet a térségbeli szövetségesek légterének védelmében, és mi egyszerűen nem értjük, kitől kell védeni a légterünket.

Brüsszel tervezi bombázni saját magát?

„Számunkra a NATO mindig is egy védelmi szövetség volt és lesz, és nem támadó szövetség. És örülünk annak, hogy az eddigi 19 riasztás, majd 300 felszállás és több mint 300 repült óra során önök is ezt az álláspontot, illetve ezt az eredeti alapítói célt képviselték” - szögezte le a miniszter, akinek ugyan isszuk a szavait, de nem értjük, milyen riasztásokról lehet szó.

Aztán végre ismerős, megnyugtató mondatok következnek, amikor Szijjártó kitér rá, hogy „Európában egyfajta háborús pszichózis uralkodott el a politikai döntéshozók között, azonban tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy egy háborút a harctéren le lehet zárni vagy hogy egy nukleáris hatalmat fegyverszállításokkal le lehet győzni." Tudatta, hogy "Magyarország az egyetlen európai ország, amely már a kezdetektől fogva tűzszünetet és béketárgyalásokat sürgetett, de ma jobb a helyzet a korábbinál, mert a világ első számú szuperhatalma, a NATO vezető ereje, az Egyesült Államok is ezt az álláspontot képviseli.”

Meg vagyunk nyugodva! Azt meg ne feszegessük, miért is van szükség ezekre a hadgyakorlatokra.