Visszakapta Izrael egy több mint tíz éve meghalt katonája holttestét a Hamásztól

Lea Goldin a fia arcképét (ő a jobboldali) mutató molinó előtt 2022-ben Fotó: JACK GUEZ/AFP

Izrael megkapta Hadar Goldin hadnagy holttestét, aki 2014-ben a Hamász által szervezett rajtaütés során vesztette életét.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a 23 évesen elhunyt katonát hivatalosan azonosították, és most eltemetik. Gyászolják szülei, nővére, két testvére és menyasszonya. A Hamász fegyveres szárnya a fegyverszüneti megállapodás részeként adja most át Goldin hadnagy holttestét.

Goldin 2014. augusztus 1-jén, nem sokkal az Izrael és a Hamász között akkor éppen aktuális fegyverszünet megkötése után halt meg. Egy izraeli katonákból álló csoport tagjaként Rafah közelében, Gáza déli részén őrjáratozott, amikor a Hamász harcosai megtámadták, és két másik katonával együtt tűzharcban meghalt. Az izraeli hadsereg szerint holttestét a Hamász harcosai egy földalatti alagútba vonszolták.

Az izraeli hadsereg nagy tűzerővel válaszolt a holttest túszul ejtésére, több tucat palesztin civil halt meg a Rafah elleni négy napos bombázásában, amely Goldin halottá nyilvánítása után is folytatódott.

Izraeli kaonák tisztelegnek a Goldin holttestét szállító járműveknek Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

A Hamász 2023 októberi terrortámadása utáni izraeli megtorlásban mintegy 70 ezer palesztin vesztette életét az ENSZ által elfogadott számítások szerint. A 2025. októberi tűzszünet első szakaszában mind a 20 élő izraeli túszt, valamint a 28 elhunyt túsz közül 24 testét visszaszolgáltatta a Hamász.

Vasárnap Goldin hadnagy apja, Simcha Goldin azt mondta: „A győzelem azt jelenti, hogy hazahozzuk a túszokat és katonáinkat Izraelbe.” Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Isaac Herzog elnök egyaránt elmondta, hogy az elmúlt 11 évben Goldin hadnagy fényképe ott volt az irodájukban. (BBC)