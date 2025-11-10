Vonatbaleset Szlovákiában, 79 sérült

Összeütközött két vonat Szentgyörgy (Svätý Jur) és Bazin (Pezinok) között vasárnap este – írja a Napunk. A baleset körülbelül 19:30-kor történt, amikor a Kassáról Pozsonyba tartó Tatran gyorsvonat és a Privigyéről (Prievidza) Pozsonyba közlekedő gyorsított személyvonat csapódott egymásba. A balesetben 79 utas sérült meg, halálos áldozat nincs.

Az egyik szemtanú azt mondta, a bőröndök leestek a poggyásztartókról. „Az emberek véreztek. Hála Istennek volt velünk egy orvos, aki azonnal elkezdte ellátni a sérülteket. Tudta, mit kell tennie, és rögtön elállította a vérzéseket”. A baleset okait még vizsgálják.

Robert Fico miniszterelnök arra szólított fel, hogy „mindenki fogjon össze, és a sérültekre gondoljunk, ne pedig gyűlöletkeltő ostobaságokat terjesszünk”. A kormányfő a baleset alapos kivizsgálását ígérte, és a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánt.