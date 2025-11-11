A kormány akkora osztogatásba kezd, hogy 50 nappal az év vége előtt újra kellett tervezni 2025-öt

A hétfői háttérbeszélgetésen közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2025-ös és a 2026-os évre is új makrogazdasági számokat fektetett le. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddigiekhez képest teljesen új pályát rajzolnak fel, és mivel az osztogatás szent dolog, az idei és a jövő évi költségvetési hiány is nagyobb lesz, mint eddig tervezték. (Pedig hétfőn az előzetes államháztartási adatok közlésekor még azt írta a tárca, rendezettek a pénzügyek, stabil a költségvetés.)

Az NGM immár úgy számol, hogy az idei és a jövő évi költségvetési hiány is egyaránt 5-5 százalék lesz. Vagyis három éven át 5 százalékos deficittel működik majd a költségvetés.

Az idei évre eredetileg 3,7 százalékos hiányt első körben 4,3 százalékra emelte a kormány a megborult költségvetés és a vártnál alacsonyabb GDP és magasabb infláció miatt. Nemrég viszont már 4,5 százalékos deficitről beszélt Nagy. A 2026-os költségvetés tervezésekor szintén 3,7 százalékos hiánnyal tervezték, ezt emelték rögtön 5 százalékra.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A lépés hátterében alapvetően a kormányzat választás előtt brutális osztogatása áll. Ahogy ebben a cikkünkben levezettük, az intézkedések kevésbé az idei, sokkal inkább a jövő évi költségvetést fogják terhelni. Ezeket az intézkedéseket Nagy Márton a háttérbeszélgetésen úgy írta le a Telex cikke szerint, hogy „a politika szeretne segíteni is a gazdaságnak”. Vagyis az NGM számára kőbe vésettek a választás előtti szavazatszerző intézkedések, azokat teljesíteni kell.

„Úgy tudjuk ezeket finanszírozni, ha a költségvetés hiánya 2025-ben és 2026-ban is 5 százalék lesz, éppen úgy, mint amennyi volt 2024-ben, vagyis nem tudunk hiányt csökkenteni, de nem akarunk hiányt emelni” – foglalta össze a miniszter.

A nominálisan mindez azt jelenti, hogy a pénzforgalmi hiány

idén az eddig ismert 4774 milliárd forint helyett 5055 milliárd forint lesz (október végéig egyébként már az összejött az elmúlt évek rekordhiánya),

jövőre pedig 4218 milliárd helyett 5445 milliárd forint.

Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy a GDP-arányos államadósság esetében is csak a „ne nőjön, ha már csökkenni nem tud” elv marad érvényben, írja a lap, vagyis mindhárom felsorolt évben (2024-2026) 73,5 százalékos lesz a GDP-arányos adósságszint. Idén ennek teljesülését az erősebb forint, jövőre pedig a várhatóan beinduló, 3,1 százalékos növekedés segítheti – az idei évre 0,5 százalék a várakozás az eredetileg tervezett 3,4 százalék helyett.

Az Orbánék osztogatásával kapcsolatban felmerülő kérdés, hogy honnan lesz mindenre pénz. Ezt Nagy Márton részben vagy teljesen, de megválaszolta:

a magyar vállalkozásokat és a bankokat adóztatná többet a kormány, így 400 milliárd forinttal több pénzt szedne be.

Egyrészt zárolnák az általános tartalékokat, ez 192 milliárd forintot jelentene,

másrészt a bankadó emeléséből jönne össze, úgy, hogy a 2026-ra tervezett 180 milliárd forint ténylegesen befolyó adó helyett 360 milliárd forint beérkezését szeretné elérni az NGM.

A miniszter ezt azzal indokolta, hogy a bankok jövedelmezősége továbbra is nagyon magas. Ez még akkor is így van, ha a kormány a bankadóval, kamatstoppal, az ingyenes készpénz-felvételi limit megduplázásával, az erőltetett ütemű vidéki ATM-telepítéssel eleve csökkenti a bankok profitját.

Nagy Márton egyáltalán nem tett úgy, mintha lett volna erről bármilyen egyeztetés a hitelintézetekkel, mint mondta a beszélgetés utáni sajtócikkek jelentik a „bejelentést”.A miniszter egyébként természetesen pontosan tudja, hogy a bejelentett adóváltozással a viszony tovább romlik a bankok és a kormány között, de úgy vélte, hogy ha a gazdaságban nincs pénz, illetve a költségvetés stabilitása fontos, akkor csak a bankoktól lehet elvonni.

Az már más kérdés, hogy azért válik különösen fontossá a költségvetés stabilitása, mert a kormány választás előtt nagyjából 2000 milliárd forintos jóléti, szavazatszerző osztogatásba kezd.

Emellett a jövő évi első félében devizakötvényt is kibocsátana Magyarország, ám ennek részleteiről még nem tudni semmit sem, vagyis hogy hol (milyen devizában: euró, dollár, japán jen, esetleg pandakötvény) és milyen összegben történne a kibocsátás.