A Magyar Bankszövetség ellenzi a bankadó tervezett emelését

A Magyar Bankszövetség ellenzi a bankokra kivetett extraprofitadó tervezett emelését. A szervezet sajtóközleményében azt írta, hogy értetlenül áll a Nagy Márton által belengetett intézkedés előtt.

A Magyar Bankszövetség szerint a tervezett intézkedés ellentétes a hazai gazdasági szereplők és a lakosság érdekeivel, rontja Magyarország megítélését, emellett újabb indokolatlan előnyben részesíti a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtókat.

A szervezet szerint a magyarországi bankokat súlyosan túladóztatják. Tavaly például a hagyományos adókon kívül 842 milliárd forintot fizettek a bankok az államkasszába különadó, extraprofitadó és tranzakciós illeték formájában. Ez az összeg ráadásul nem tartalmazza a többször meghosszabbított kamatstop, az ATM telepítési kötelezettség és a tervek szerint jelentősen emelkedő ingyenes készpénzfelvételi limit további több tízmilliárdos hatását.

Nagy Márton Fotó: Németh Dániel/444

A szervezet azután adott ki sajtóközleményt, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette a 2025-ös és 2026-os makrogazdasági számok újratervezését. Nagy azt mondta, a magyar vállalkozások és bankok adóztatásával akarnak új bevételekhez jutni. A bankadó emelésétől például 180 milliárd forintnyi extrabevételt remél a minisztérium.