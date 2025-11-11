A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezető elemzője szerint az Átlátszó finanszírozása azért döntően külföldi eredetű, mert a kollégái kiszámolták

igazságszolgáltatás
A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) vezető elemzőjének meghallgatásával folytatódott az Átlátszó és a hivatal közötti személyiségi jogi per tárgyalása. A Fővárosi Törvényszéken kiderült, hogy az SZH egy teljes elemzési osztálya dolgozott azon a jelentésen, ami azzal vádolta az Átlátszót, hogy amerikai gazdasági-politikai érdekeket szolgálva okoz kárt Magyarországnak.

A HVG tudósítása szerint az Átlátszó elleni SZH-jelentést készítő Sári Miklós azzal magyarázta a jelentés elkészítését, hogy törvényi előírás miatt kell ellenőrizniük a külföldről pénzt kapott szervezeteket, melyek „befolyásolhatják a választásra jogosultakat, ezzel együtt pedig a választások eredményét”. Az Átlátszó azért került a látókörükbe, mert felmerült a kérdés, hogy honnan kapnak külföldi támogatást és milyen „politikai nyomásgyakorló” tevékenységet folytatnak.

Bodoky Tamás, az Átlátszó főszerkesztője a per júniusi tárgyalásán
Fotó: Németh Dániel/444

Sári azt mondta, hogy az Átlátszó finanszírozása döntően külföldi eredetű, és a legtöbb pénzt „az Európai Bizottság mellett idegen államok és Soros György pénzosztó körei biztosítják”. Ez színtiszta „matematika”, a kollégái számolták ki, vagyis „teljes egészében helytálló”. Sári állításának ellentmond, hogy a Fővárosi Ítélőtábla korábbi ítélete szerint valótlan az állítás, miszerint a lap külföldi támogatásának mértéke lényegesen meghaladná a belföldit.

Sári azt viszont nem értette, miért tartja az Átlátszó dehonesztálónak, hogy hírszerzési tevékenységet végeznek, hiszen „a mai világban a nyílt forráskódú hírszerzés teljesen elfogadott módszer, ez a tevékenységet űzik oknyomozó újságírók, ügynökségek, államok”, így ennek az állításnak nincs pejoratív tartalma.

Szerinte az Átlátszó a dezinformációs kampánnyal ürügyet szolgáltatott az Európai Uniónak, hogy az uniós pénzek visszatartásával zsarolja Magyarországot, és „tevékenyen részt vett” a Sargentini-jelentés és az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseinek összeállításában. Erre szerinte az a bizonyíték, hogy a Sargentini-jelentés 34. oldalán az Átlátszó is szerepel a források között.

Az Átlátszó által indított per érdemi része júniusban kezdődött el. Az első tárgyalást ugyan május 20-án tartották volna, de az SZH képviselői nem jelentek meg a bíróságon. A júniusi tárgyaláson az SZH ügyvédje azt mondta, hogy az SZH elnöke, Lánczi Tamás nem jogász, ezért véleményt közölt, amikor azt mondta, hogy az Átlátszóról szóló jelentésükben tények vannak.

igazságszolgáltatás bíróság átlátszó Szuverenitásvédelmi Hivatal
