Lázár elismerte: kizárólag a Fidesz választási kampányát szolgálta, hogy Orbán odaültette Trump asztalához

Miközben a washingtoni út előtt, közben és után másról sem harsogott a kormánypropaganda, hogy az orosz gázért és olajért harcol meg Orbán Viktor a barátjával, Donald Trumppal, akadt egy furcsaság az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök ebédlőasztalánál.

Magyar részről mindössze két miniszter ült az asztalnál, az inkább külgazdasági, mint külügyminiszter Szijjártó Péter és Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter. A napirenden lévő számos téma közül (paksi atomerőmű, ehhez fűtőanyag-szállítás és tárolás, energiaszállítási útvonalaknál mentesség az orosz cégekre kiszabott szankciók alól, kereskedelmi-, katonai. és pénzügyi együttműködés) egy sem volt olyan, amelyik Lázár portfólióját érintené. Miközben elrepült Washingtonba, de nem kapott helyet Trump asztalánál Lantos Csaba energiaügyi miniszter, ahogyan Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vagy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter sem.

Hogy mi volt ennek az oka, azt maga Lázár János árulta el az őt lelkesen támogató hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek hétfőn.

„Miért vitt magával engem a miniszterelnök? (…) Azért, mert a következő időszakban nekem nyilvánvalóan a választási kampányban van feladatom, szerepem. Tehát a Fidesz választási kampányát három oszlop tartja majd: Orbán Viktor, Szijjártó Péter és jómagam. Nekem személyesen is fontos fölkészülési tapasztalat, látókört szélesítő lehetőség volt az, hogy beleláthattam a boszorkánykonyhába.”

Vagyis a Fidesz választási kampányfelkészülésének a része volt, hogy Lázár ott ült szemben Donald Trumppal.

Még a városi rádió munkatársa is azt hitte, hogy Lantos Csaba is bent ült a megbeszélésén, mert elbüszkélkedett azzal, hogy hódmezővásárhelyi miniszter még nem járt a Fehér Házban, most viszont rögtön kettő is. Lázár javította ki, hogy Lantos nem találkozott Trumppal. Az energiaügyi miniszterről Lázár ezt mondta:

„Kint volt a delegációval, de nem volt ott a tárgyaláson. Ő abban segített, hogy amit mi megnyitottunk, azt le kellett tárgyalni. Tehát azt, hogy mi a Westinghouse-zal együttműködünk, és hogy van energetikai együttműködés, azt valakinek tartalommal kell megtölteni. Egy miniszterelnöknek és egy külügyminiszternek az a dolga, hogy megcsinálja a kereteket. Miközben mi a kereteket megcsináltuk, aznap délután már Csabi lenn az üzemben kalapálta, hogy ebből hogy lesz valóság.”

Lázár szerint ez volt a munkamegosztás:

„Nem véletlen mentünk így, el volt osztva a munka. Nekem az volt a dolgom, hogy a választási kampányra való felkészülés jegyében üljek ott, másnak meg az volt a dolga, hogy az energetikai dolgot összehozza, és közben Nagy Márton miniszer úr is ott volt, aki meg bankárokkal tárgyalt. Itt mindenki 72 órán keresztül komoly melót végzett, már a repülőn készültünk, utána visszafelé is arról beszültünk, hogy milyen teendőink vannak.”

„Azért mentünk, hogy a hazánkat segítsük”

- foglalta össze Lázár a szerepeket.

És hogy mit szűrt le Lázár, amit a Fidesz kampányában használhatnak?

„Az emberekkel világosan, egyértelműen, az őket foglalkoztató problémákról kell beszélni, ebben nagyon megerősödtem. Tehát az, hogy kiállni az emberek elé, közé, válaszolni a kérdéseikre, ellenségesekre is - lásd a sajtótájékoztató -, ezek számomra nagyon tanulságos dolgok voltak.”

Ami érdekes meglátás, mert a Trump-Orbán sajtótájékoztatón ellenségesnek minősített kérdés csak amerikai újságírótól hangzott el, magyartól nem, hiszen gondosan megválogatott újságírókat/propagandistákat/influenszereket reptetett ki a kormány, akiktől nem számíthattak kellemetlen kérdésekre. Trump még beengedett olyan újságírókat, akiktől kapott valódi kérdést, igaz, fakenewsozással válaszolt, illetve a sajtósa tette helyre a kérdezőt.

Lázár további tanulsága:

„És megerősödtem abban, hogy egyszerűbben kell a dolgokat csinálni. Mi túlbonyolítjuk, fideszes politikusok is, magyar politikusok is, túl vannak bonyolítva a dolgok. Egyszerűbben, világosabban, bátrabban, nyíltabban, határozottabban, előre, és soha föl nem adni.”

Hogy hova lehet tovább egyszerűsíteni a magyar politikát, az ezek szerint hamarosan kiderül majd. Itt érdemes megjegyezni, hogy a kegyencjárat utasa volt Dukász Magor is, aki a Digitális Polgári Körök egyik atyjaként fontos tagja a fideszes kampánygépezetnek, a Harcosok Klubja második edzőtáborában még előadást is tartott a résztvevőknek.