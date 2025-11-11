Lépfenét mutattak ki egy 70 éves férfinél Békés megyében

Egy 70 éves békés vármegyei férfinél igazoltak bőranthrax megbetegedést – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának az október 27. és november 2. közötti időszakot vizsgáló jelentéséből.

Miután az NNGYK-nak jelezték a gyanút, azonnal elkezdték kivizsgálni, és kiderült, hogy a 70 éves férfi azután betegedett meg, hogy haszonállattal érintkezett. A férfi a panaszok kezdete előtt marhát vágott, és az állat feldolgozása során a keze megsérült. Ezután értesítették az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, felkutatták a kontaktokat, és elkezdődött a járványügyi megfigyelésük.

A lépfene baktérium (Bacillus anthracis) okozta állatbetegség, ami egyben fontos zoonosis (állatról emberre terjedő betegség) is. A bőrlépfene bőr megsebzésével alakul ki:

Egy piros göb (papula) keletkezik, ebből később hólyag jön létre. A hólyag felfakad, és sötétbarna vagy fekete pörk képződik (pokolvar). A pörk környéke vizenyősen-véresen beszűrődik.

Az időben felfedezett lépfene antibiotikum (elsősorban penicillin) kezeléssel jól gyógyítható – írja a Nébih. (Telex)