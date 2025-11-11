Megbénult a szegedi és a záhonyi vasútvonal közlekedése is, mert felsővezetékhiba miatt nem használható a ceglédi vasútállomás

Kedden kora este egy rakodógép Cegléd állomáson beleakadt a felsővezetékbe, majd leszakította azt, így egy órán keresztül nem lehetett közlekedni a vasútállomáson. A Budapest-Záhony és Budapest-Szeged vasúti fővonalak közlekedése is megbénult. A forgalmat 8 óra körül, jelentős korlátozással, Budapest irányába tudták csak újraindítani.

A MÁVINFORM tájékoztatása alapján késésekre, pótlóbuszos átszállásra, kimaradó és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani.

A záhonyi fővonalon az alábbi változások léptek életbe:

a Cívis InterRégiók a Nyugati pályaudvar és Szolnok között kerülő útvonalon közlekednek, nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet és Abonyt,

a Z50-es vonatok a Nyugati pályaudvar és Ceglédbercel-Cserő között közlekednek,

Cegléd és Abony között pótlóbuszok közlekednek,

Abony és Szolnok között ingavonat közlekedik.

A szegedi fővonalon pedig az alábbiak:

a Napfény InterCityk a Nyugati pályaudvar és Albertirsa, valamint Nagykőrös és Szeged között közlekednek, Albertirsa–Cegléd–Nagykőrös között pótlóbuszok közlekednek,

Kőbánya-Kispestről mentesítő expressz buszok indulnak Kecskemétre, Cegléd és Nagykőrös érintése nélkül,

az esti S225-ös vonatok nem közlekednek.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Cegléd környékén egyébként egy elromlott biztosítóberendezés is akadályozta a vasúti közlekedést. Ugyanis a Törteli úti vasúti átjárónál elromlott a fénysorompó.