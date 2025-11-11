Megérkezett a legnagyobb amerikai hadihajó Latin-Amerika térségébe

Az amerikai haditengerészet megerősítette, hogy a világ legújabb és legnagyobb repülőgép-hordozójaként számon tartott USS Gerald R Ford belépett Latin-Amerika és a Karib-tenger térségébe. A hajó – és a rajta lévő több tucat repülőgép és romboló illetve 4-5 ezer tengerész - bevetését csaknem három hete jelentették be meglepetésszerűen, az érkezése pedig az Egyesült Államok és Venezuela közti helyzet eszkalációját jelenti. Az amerikai hadseregnek összesen 11 repülőgép-hordozója van.

A USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó, a világ legnagyobb hadihajója Fotó: JONATHAN KLEIN/AFP

Az Egyesült Államok egyébként az utóbbi hetekben látványosan növelte katonai jelenlétét a térségben: hadihajókat, egy nukleáris tengeralattjárót és F–35-ös vadászgépeket küldtek oda, légitámadásokat hajtottak végre. A katonai készültség az USS Gerald R Ford érkezésével viszont olyan szintre emelkedett, mint amilyen az 1989-es panamai inváziókor volt.

Amerika hivatalosan a drogkereskedelem elleni fellépéssel indokolja a fellépést (szeptember elején írtunk arról részletesen, hogy Venezuela partjainál ért össze az amerikaiak drog- és terrorellenes háborúja), ami a Pentagon friss érvelésében is megjelent, kiegészítve azzal, hogy ez segít a nemzetközi bűnszervezetek gyengítésében vagy felszámolásában is.

Pár hete Nicolas Manduro venezuelai elnök azzal vádolta Trumpot, hogy a repülőgép-hordozó átvezénylésével háborút szít, kedden pedig „hatalmas létszámú” szárazföldi, tengeri, légi, folyami és rakétás erők bevetését rendelte el, ellensúlyozva az amerikai haditengerészet jelenlétét a partjaiknál. Korábban azt ígérte, ha megjelenik a hadihajó, több millió felfegyverzett férfi és nő vonul majd végig az országon. A Reuters forrásai szerint Venezuela gerillaharcokat tervez.

Több elemző úgy látja, a növekvő katonai feszültség valójában egy nyomásgyakorlás, amivel Maduro lemondását akarják elérni, aki elcsalta a tavalyi választásokat. Maduro szintént nyomásgyakorlásként éli meg a helyzetet. Washington augusztusban 50 millió dollárra emelte a Maduro letartóztatásához vezető információkért járó jutalmat, azzal vádolva őt, hogy kapcsolatban áll kábítószer-kereskedelemmel és bűnözői csoportokkal. Ezt a venezuelai elnök tagadja. Az elmúlt hetekben egyébként az Egyesült Államok és Kolumbia közt is nőtt a feszültség, Trump Gustavo Petro elnököt is „illegális drogvezérnek” nevezte.

A Reuters szerint az amerikai hadsereg felújítja a Karib-tengeren lévő elhagyatott, egykori hidegháborús haditengerészeti bázist, ami arra utal, hogy tartós műveletekre készülnek. (Reuters, Guardian)