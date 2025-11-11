Méltatlan fizetéseik miatt fognak demonstrálni a levéltárosok

„Felhívjuk a Magyar Nemzeti Levéltár dolgozóit, hogy mutassuk ki elégedetlenségünket az elfogadhatatlan bérhelyzetünk miatt, és tiltakozzunk a kormányzat által ígért mindössze 15 százalékos béremelés miatt, amely a 2022-es bérrendezés óta még az inflációkövető bérkorrekciót sem éri el. Ezért arra kérjük minden munkatársunkat, november 13-án fekete pólót viselve végezze munkáját, így jelezve szolidaritását és elégedetlenségét!” – áll a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ) Országos Levéltárban működő alapszervezetének lapunkhoz eljutott levelében, amit a hvg.hu idéz.

A demonstrációt annak ellenére tartják meg, hogy Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter 15 százalékos béremelést jelentett be korábban. A dolgozók szerint ez azonban nem elég a terület bérhelyzetének általános javításához. Ráadásul nemcsak béremelést, hanem bérrendezést is szeretnének elérni. A fiatalok ugyanis csak magasabb fizetésért mennek a levéltárba dolgozni, így aztán nem ritka, hogy egy frissen belépett munkatárs közel annyit visz haza, mint az, aki 10-15 éve ott dolgozik.

A dolgozók az intézmény főbejárata előtt demonstrációt is tartanak majd. Az eseményt azért november 13-ára időzítették, mert 150 évvel ezelőtt ezen a napon született – a kormány által egyébként gyakran hivatkozott – Klebelsberg Kuno néhai kultuszminiszter.