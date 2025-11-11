Nagy Mártonnak sikerült gyorsan kikezdenie a pénzügyi védőpajzsot

Orbán és delegációja a múlt hétvégi washingtoni útról két bombabejelentést hozott haza. Az egyik, hogy állítólag korlátlan időre mentességet kaptunk az orosz olajat és gázt érintő szankciók alól, a másik pedig a pénzügyi védőpajzs. Utóbbi ráadásul már hatásos is. Legalábbis Bóka János, uniós ügyekért felelő miniszter szerint, aki a HírTV Monitor című műsorában már arról beszélt hétfőn, hogy működik a védőpajzs, ezt jelzi a forint példátlan erősödése is, amivel másfél éves csúcsára erősödött az euróval szemben.

Jött aztán a kedd reggel, amikor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy csapásra kettézúzta a védőpajzsot. Kiderült ugyanis, hogy a hétfőn tartott háttérbeszélgetésen nemcsak a pénzügyi védőpajzsról volt szó, hanem a makrogazdasági pályáról is. A kedd reggeli híradások szerint elmondta, hogy idén, és jövőre is 5-5 százalék lesz a költségvetési hiány, ami mindkét év vonatkozásában magasabb, mint amiről az eddigi tervek szóltak. Ez nyilván egyáltalán nem független a választási osztogatástól, amire viszont fedezetet is kell teremteni. Ennek érdekében jövőre megemelik a bankadót, mivel a miniszer szerint a bankok jövedelmezősége még továbbra is nagyon magas.

Ezt pedig – védőpajzs ide, védőpajzs oda – nem tolerálták a piacok, a forint meredek esésnek indult. A reggeli 383-as szintekről 386 fölé gyengült a hazai fizetőeszköz az euróval szemben, ami napon belül 0,7 százalékos gyengülés.