Néhány csík valami is tud nyerni a Fidesz ellen

November 9-én a várakozásoknál simábban nyerte meg a józsefvárosi 8-as egyéni választókerületben az időközi képviselőválasztást Horváth Alexander. Rövid időn belül ez volt a második időközi választás Budapest VIII., kerületében. Szeptemberben a Józsefváros legszegényebb és egyben legkormánypártibb, 9-es választókerületében a 2024-es számait gyakorlatilag megismételve még nyerni tudott a Fidesz, itt viszont lényegesen rosszabbul szerepelt a kormánypárt, mint másfél éve.

2025 november 9., Józsefváros

A 8-as választókerületben azért kellett választást rendezni most novemberben, mert a 2024-ben nyertes Horváth Alexander lemondott a mandátumáról, amiért aztán újraindult. A mostani választás előtti riportunkban részletesen bemutattuk, hogy mi kellett ehhez a viszonylag ritka politikai forgatókönyvhöz. Fontos szerepet játszott benne az ellenzéken belüli helyezkedés, valamint egy videó, amin Horváth fehér porból álló csíkok társaságában szerepel.