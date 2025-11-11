Ördögszerű szarvakkal rendelkező új méhfajt fedeztek fel Ausztráliában

Az ausztrál tudósok egy ritka vadvirág megfigyelése során bukkantak rá egy új, apró szarvakkal rendelkező őshonos méhfajra Nyugat-Ausztrália Goldfields régiójában. Az új fajt Megachile Lucifer névre keresztelték, írja a BBC. A tudóst egyébként a névadás során inspirálta a Netflix-sorozat is, amit épp nézett, a Lucifer. A lucifer latinul „fényhozót” (hajnalcsillagot) jelent, de ez esetben játékos utalás is a méh szarvas ördöghöz hasonló külsejére – magyarázta.

Megachile Lucifer Fotó: Kit Prendergast-Joshua W. Campbell

A jellegzetes szarvak csak a nőstény méheken találhatók meg, ami védekezésként is szolgál, emellett pollen, nektár vagy olyan anyagok gyűjtésére is, mint a fészekhez való gyanta.

A Journal of Hymenoptera Research című folyóiratban megjelent jelentés azt is szorgalmazta, hogy az új méhfajok és ritka vadvirágok felfedezésének helyszínéül szolgáló területet „hivatalosan védetté és természetvédelmi területté nyilvánítsák, amelyet nem lehet megtisztítani”. Mivel az új fajt ugyanazon a kis területen találták meg, mint a veszélyeztetett vadvirágot, mindkettőt veszélyeztetheti az élőhelyük megzavarása és más fenyegető folyamatok, például az éghajlatváltozás.