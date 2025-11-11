Románia területén zuhant le egy orosz drón

Újabb orosz drón zuhant le Románia területén kedd hajnalban. A román védelmi minisztérium közleménye szerint hétfő éjszaka dróncsoportokat észleltek az ország légterének közelében, ezért aktiválták a légvédelmi rendszereket. Hajnali egy óra körül egy drón lezuhant a délkelet-romániai Grindu falu közelében, mintegy öt kilométerre az ukrán határtól.

A készenlétben álló vadászgépek nem tudtak felszállni a rossz időjárási körülmények miatt.

A történtek után Oana Toiu román külügyminiszter azt írta az X-en, hogy az eset „egy újabb felelőtlen támadás Ukrajna ellen, aminek Románia területén is következményei vannak.” Toiu szerint az eset egyértelműen az orosz agresszió része, ezért nem haboznak emelni az árat, amit Oroszország fizet a hasonló, felelőtlen és illegális cselekedeteiért.

Oana Toiu Fotó: AHMET SERDAR ESER/Anadolu via AFP

A NATO-tag Romániának 650 kilométer hosszú közös határszakasza van Ukrajnával. Nem ez az első alkalom, hogy Romániába tévednek orosz drónok. Legutóbb szeptemberben riadóztatták a román légierőt egy orosz drón miatt. (via Politico)