Szerdán véget érhet a kormányzati leállás Amerikában

Az Egyesült Államok Szenátusa hétfőn jóváhagyott egy kompromisszumos megállapodást, amely véget vetne az amerikai történelem leghosszabb kormányzati leállásának. A szavazás során a Szenátus republikánus tagjainak szinte mindegyike, valamint nyolc demokrata támogatta a javaslatot, amit így 60:40 arányban fogadtak el.

A megállapodás helyreállítaná azoknak a szövetségi ügynökségeknek a finanszírozását, amelyek költségvetése október 1-jén lejárt, és megállítaná Donald Trump elnök azon törekvését, hogy csökkentse a szövetségi munkaerőt – megakadályozva bármiféle elbocsátást január 30-ig.

A javaslat ezután a republikánus többségű Képviselőház elé kerül, ahol Mike Johnson házelnök jelezte, hogy akár már szerdán szeretné elfogadtatni, és továbbítani Trumpnak aláírásra. Trump a megállapodást, amely újraindítaná a kormány működését, „nagyon jónak” nevezte.

A demokraták korábban sikertelenül próbálták a kormányzati finanszírozást az év végén lejáró egészségügyi támogatások meghosszabbításához kötni. Bár a megállapodás decemberre előirányoz egy szavazást ezekről a támogatásokról, amelyek 24 millió amerikainak jelentenek segítséget, semmi sem garantálja, hogy a program folytatódik.

A Kapitólium épülete pár nappal ezelőtt. Fotó: BRYAN DOZIER/NurPhoto via AFP

A kormányzati leállás mindennapi hatásai egyre súlyosabbak: több százezer szövetségi alkalmazott továbbra sem kap fizetést, történtek leépítések, az élelmiszersegélyek kiosztását felfüggesztették és egyre több repülőjáratot törölnek. Donald Trump elnök a Fehér Házban újságíróknak még a szenátusi szavazás előtt azt mondta: „Úgy tűnik, nagyon közel vagyunk a leállás végéhez.” A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett, arra figyelmeztetett, hogy ha a kormányzati leállás sokkal tovább tart, az negatívan befolyásolhatja az év utolsó negyedévének gazdasági növekedését, különösen a hálaadási időszakban várható légi forgalom kiesése miatt. Egy október végén készült Reuters/Ipsos felmérés szerint az amerikaiak 50 százaléka a republikánusokat hibáztatta a leállásért, míg 43 százaléka a demokratákat.

(Reuters)