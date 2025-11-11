Szíria is beszáll az USA mellé az ISIS elleni harcba

Szíria csatlakozik az Iszlám Állam ellen küzdő, az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalícióhoz, ami az USA közel-keleti külpolitikájának változását jelzi, erősítette meg a Trump-kormányzati egyik magas rangú tisztviselője. A BBC cikke szerint a bejelentés azután érkezett, hogy Donald Trump elnök találkozott Ahmed al-Sharaa szíriai elnökkel a Fehér Házban. Szíriai vezető részéről egyébként ez volt az első ilyen jellegű látogatás az ország történetében. A történet azért is érdekes, mert egészen a közelmúltig az amerikai kormány terroristának tartotta al-Sharaa-t, akit most támogatásáról biztosított Trump.

A Fox News Special Reportnak adott interjújában al-Sharaa, aki nem is olyan régen még az al-Kaida egyik szárnyát vezette, azt mondta, hogy a látogatás egy „új korszak” része, amelyben az ország együtt fog működni az Egyesült Államokkal.

Donald Trump és Ahmed al-Sharaa Fotó: HANDOUT/AFP

Szíria ezzel a 90. országként csatlakozik a globális koalícióhoz, amelynek célja az Iszlám Állam megmaradt elemeinek felszámolása és a külföldi fegyveresek Közel-Keletre irányuló áramlásának megfékezése.

A találkozót követően egy magas rangú kormányzati tisztviselő megerősítette, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma új intézkedéseket fog bejelenteni a Szíriával szembeni gazdasági korlátozások feloldása. Az intézkedések részeként a kormányzat 180 napra felfüggesztette a Caesar-törvényt is, amely 2019 óta szankcionálta a volt szíriai kormányt.

A találkozó után néhány órával az Ovális Irodában Trump elmondta, „azt akarjuk látni, hogy Szíria egy nagyon sikeres országgá válik”.

„És azt hiszem, ez a vezető képes rá” – tette hozzá. „Tényleg így van.”

Trump megjegyezte azt is, hogy al-Sharaa-nak „nehéz múltja” volt, és úgy gondolja, ha ez nem így lenne, „esélye sem lenne”.

Szíria és az Egyesült Államok közötti diplomáciai kapcsolatok 2012 óta szünetelnek, bár az Egyesült Államok most engedélyezi Szíria számára, hogy újra megnyissa washingtoni nagykövetségét. Ez volt a két vezető harmadik találkozója, a májusi, az Öböl-menti Együttműködési Tanács ülése, valamint a szeptemberi, az ENSZ Közgyűlése alatt tartott vacsora után.

A Pénzügyminisztérium a múlt héten levetette az al-Sharaát a „különlegesen kijelölt globális terrorista listáról” is.