Tizenkét halottja van egy öngyilkos merényletnek Pakisztánban

Tizenketten meghaltak és legalább 27-en megsérültek egy öngyilkos merényletben Iszlámábádban– jelentette be Pakisztán belügyminisztere. Mohsin Naqvi tájékoztatása szerint a robbantó a kerületi bíróság ellen tervezett támadást, de nem tudott bejutni az épületbe. A támadó az épület előtt várakozott, majd nagyjából 15 perc elteltével egy rendőrautó közelében hozta működésbe a szerkezetet. A kedden készült felvételeken egy kiégett autó roncsai és rendőrségi kordonszalag látszanak.

A merénylet helyszíne Iszlámábadban. Fotó: MUHAMMED SEMIH UGURLU/Anadolu via AFP

A miniszter közölte, hogy a hatóságok elsődleges feladata most a támadó azonosítása lesz, és minden felelőst bíróság elé állítanak. Pakisztán elnöke, Asif Ali Zardari „határozottan elítélte az öngyilkos merényletet”.

(BBC)