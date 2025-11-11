Védőpajzs születik

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői híreinkkel. Ha másfajta hírlevelekre vágynál, itt lehet válogatni.
Több tiszás adatbázis kerülhetett ki, olyanok is szerepelnek rajta, akik le sem töltötték a Tisza Világ appot. Több érintettel beszéltünk, volt, akinek az a címe is nyilvánossá vált, ahová egy karkötőt rendelt a tiszás webshopból vagy épp amelyet megadott a Nemzet hangja szavazáson. A konteó, miszerint a tiszás adatokat hivatalos, állami adatbázissal párosították, nem igazolható.
„Az »NKVD és KGB leszármazottai«, vagyis a zsidók uralkodnak ma is a litvánok felett” – ilyen és hasonló gyűlöletkeltő kijelentések miatt függesztették fel a parlamenti mandátumát tavaly annak a szélsőjobboldali litván pártvezetőnek, akivel Szijjártó Péter nagy egyetértésben tárgyalt a minap. Bár Remigijus Žemaitaitis nem tagja a kormánynak, pártja koalícióban van a szociáldemokratákkal, a különutas diplomáciai találkozóból így kisebb balhé kerekedett a Litvánoknál.
Banki szakértőkkel beszéltük ki a Trump-Orbán védőpajzsot, amelyre mivel egyelőre nem tudni sokat, inkább érdemes politikai termékként gondolni. „Persze az fontos, hogy olyankor kell segítséget kérni, amikor nincs baj” – mondta Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.
Volodimir Zelenszkij szerint mindenki fél Donald Trumptól, ő mondjuk pont nem, mert ő nagy barátságban van vele. Az ukrán korrupcióellenes hivatalok lecsaptak Zelenszkij elnök üzlettársára: Timur Mindics üzletember körei „átfogó korrupciós hálózatot működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatoknak, többek között az Enerhoatomnak”. A német nyomozók ukrán egységet gyanúsítanak az Északi Áramlat felrobbantásával.
Hír volt még, hogy
13 év után újjáélesztették a Csillag születiket, amit a zsűriben ülő Molnár Áron és az egyik műsorvezető, Puskás Péter visznek a hátukon. A többiek szerepeltetése gyakorlatilag teljesen felesleges, de legalább kiderült, hogy léteznek helyzetek, amikor Geszti Péter képes háttérbe szorulni.
Orbán a helyszínen nézte meg, ahogy 3-0-ra kikapott a Szoboszlaival felálló Liverpool. Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke. Az Újpest, a Videoton és a Budafok is lecseréli a vezetőedzőit.
Hétfő van, szabad a Borízű! Hiláriusz pátriárka foghatósága pro és kontra. John Oliver megpróbálja lenyúlni a témánkat. Miért kell megölni a notórius biztonságiöv-bűnözőket? Elsőzők között az első. Bevásárlás, turizmus, black metal.
A pártvezetéshez közeli források szerint az adatokat ellopták a Tiszától, vagyis nem hekkelésről van szó.
Orbán valószínűleg egy „IMF-light” típusú hitelről állapodott meg Washingtonban, de a csomag körül rengeteg a kérdőjel, kezdve onnan, hogy mit is írtak alá, aláírtak-e bármit is. Ha igen, védőpajzsként tényleg jól működhet, de ha nem, beüthet a TACO-hatás.
„Meddig fognak még politikusaink térdelni a zsidók előtt?” - kérdezte Žemaitaitis, akiről a magyar külügyminiszter azt mondja, sok mindenben hasonlóképpen gondolkodik.
A cikkünk után bekövetkezett vezetőváltás Mészáros Lőrinc szerint politikai támadás során történhetett. Azt mondja, a legjövedelmezőbb cége mindig tisztességesen járt el a velük dolgozó vállalatokkal.
A miniszter szerint a „magyar katonák a NATO legveszélyesebb missziójában vesznek részt”. De hát orosz barátaink miért lennének veszélyesek?
Hiába nőtt a magyar GDP kétszer gyorsabban, mint az uniós, úgy jártunk, mint a minimálbéres, aki dupla akkora béremelést kap, mint az egymilliót kereső szomszédja, de ezzel csak még jobban lemarad tőle. Közben a termelékenységünk ugyanott van, ahol tizenöt éve volt. A térségben két bezzegországot találtunk, az egyiken igencsak meglepődtünk.
Tavaly októberhez képest 20 százalékkal nagyobb hiány van most a költségvetésben, de az NGM szerint rendezettek a pénzügyek, stabil a költségvetés.
A Guardian interjúja közben az elnöki palotában is elment az áram, ahogy Ukrajnában számos helyen a célzott orosz támadások miatt.
Magas szintű bűnszervezet tevékenységét dokumentálták a nyomozók, Timur Mindics elmenekült az országból. Eurómilliárdokat tehettek zsebre, példátlan politikai krízis kezdődhet.
Lengyelország megtagadta az egyik gyanúsított kiadását, egy Olaszországban elfogott férfi azonban bíróság elé állhat Németországban.
A volt francia elnök igazságügyi felügyelet alá kerül a másodfokú tárgyalásáig.
Eddig a sportágak maguk dönthettek a transznemű sportolók részvételéről, az új szigorúbb szabályozás átfogó tiltást vezetne be.
A nagy ENSZ-konferencia, a COP30 szervezője szerint már Kínát, az üvegházhatású gázok legnagyobb kibocsátóját érdemes követni.
Azért távozott a brit közszolgálati média két legfontosabb vezetője, mert egy műsorba manipulatív módon vágták be az amerikai elnök beszédét.
Trumptól hazafele még egy meccs is belefért a miniszterelnöknek, vele tartott Schmidt Mária is. Saját költségen, magánprogramként jutott be a City VIP lelátójára a miniszterelnök.
Az NB II.-es csapat mezszponzora és főtámogatója négy évig a szingapúri Vulcan Shield Global lesz.
Damir Krznar, Boér Gábor és Mészöly Géza is távozik a posztjáról.
