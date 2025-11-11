Védőpajzs születik

reggel 4
Belföld

Több tiszás adatbázis kerülhetett ki, olyanok is szerepelnek rajta, akik le sem töltötték a Tisza Világ appot. Több érintettel beszéltünk, volt, akinek az a címe is nyilvánossá vált, ahová egy karkötőt rendelt a tiszás webshopból vagy épp amelyet megadott a Nemzet hangja szavazáson. A konteó, miszerint a tiszás adatokat hivatalos, állami adatbázissal párosították, nem igazolható.

Fotó: Németh Dániel/444

„Az »NKVD és KGB leszármazottai«, vagyis a zsidók uralkodnak ma is a litvánok felett” – ilyen és hasonló gyűlöletkeltő kijelentések miatt függesztették fel a parlamenti mandátumát tavaly annak a szélsőjobboldali litván pártvezetőnek, akivel Szijjártó Péter nagy egyetértésben tárgyalt a minap. Bár Remigijus Žemaitaitis nem tagja a kormánynak, pártja koalícióban van a szociáldemokratákkal, a különutas diplomáciai találkozóból így kisebb balhé kerekedett a Litvánoknál.

Szijjártó Péter és Remigijus Žemakaitis, a litván szélsőjobb vezére.
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Gazdaság

Banki szakértőkkel beszéltük ki a Trump-Orbán védőpajzsot, amelyre mivel egyelőre nem tudni sokat, inkább érdemes politikai termékként gondolni. „Persze az fontos, hogy olyankor kell segítséget kérni, amikor nincs baj” – mondta Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Külföld

Volodimir Zelenszkij szerint mindenki fél Donald Trumptól, ő mondjuk pont nem, mert ő nagy barátságban van vele. Az ukrán korrupcióellenes hivatalok lecsaptak Zelenszkij elnök üzlettársára: Timur Mindics üzletember körei „átfogó korrupciós hálózatot működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatoknak, többek között az Enerhoatomnak”. A német nyomozók ukrán egységet gyanúsítanak az Északi Áramlat felrobbantásával.

Fotó: HANDOUT/AFP

Hír volt még, hogy

Csillag születik

13 év után újjáélesztették a Csillag születiket, amit a zsűriben ülő Molnár Áron és az egyik műsorvezető, Puskás Péter visznek a hátukon. A többiek szerepeltetése gyakorlatilag teljesen felesleges, de legalább kiderült, hogy léteznek helyzetek, amikor Geszti Péter képes háttérbe szorulni.

Fotó: Szabó Gábor / Gabriel Szabo/Fotó: Szabó Gábor

Sportügyek

Orbán a helyszínen nézte meg, ahogy 3-0-ra kikapott a Szoboszlaival felálló Liverpool. Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke. Az Újpest, a Videoton és a Budafok is lecseréli a vezetőedzőit.

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Borízű

Hétfő van, szabad a Borízű! Hiláriusz pátriárka foghatósága pro és kontra. John Oliver megpróbálja lenyúlni a témánkat. Miért kell megölni a notórius biztonságiöv-bűnözőket? Elsőzők között az első. Bevásárlás, turizmus, black metal.

reggel 4 fidesz Tisza Párt hírlevél 444 hírlevél reggel 4
