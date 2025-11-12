A Kúria elutasította Jakabos Zsuzsanna és hét másik úszó keresetét, az államnak nem kell kifizetnie a 120 milliós jutalmukat

A Kúria döntése szerint nem jár eredményességi jutalom a sportolóknak a 2022-es világjátékokon szerzett érmek, helyezések után, írja a Telex.

Másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla Jakabos Zsuzsának és társainak adott igazat abban, hogy jár nekik állami jutalom a 2022-es Világjátékokon való részvételük miatt. Az alabamai Birminghamben rendezett versenyen Magyarország 11 aranyéremmel a hatodik helyen végzett, a sportért felelős minisztérium szerint azonban ezért a teljesítményért nem járt volna a sportolóknak a rendeletben meghatározott jutalom. A bíróság 119,5 millió forint és a kamatok kifizetésére kötelezte az államot, a döntést júniusban támadta meg a Kúrián a Honvédelmi Minisztérium, ahová a sportállamtitkárság tartozik.

Jakabos Zsuzsanna a fukuokai vizes világbajnokságon 2023-ban.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A jogvita legfontosabb része az volt, hogy egy köztestület, a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnökségi döntése felülírhat-e egy kormányrendeletet. A vonatkozó kormányrendelet alapján az állam a Világjátékokon is honorálja az 1–8. helyen végző sportolókat. Az NVESZ viszont azzal érvelt, hogy a kvalifikációs szakaszban az előírtnál kevesebb nemzet versenyzője állt rajthoz, mint kellett volna. A bíróság először a szövetségnek adott igazat, másodfokon azonban ezt az állítást megcáfolták. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a versenyzők megfelelő számban álltak rajthoz, érdemi verseny alakult ki nemcsak a helyszínen, hanem már a selejtezőkben is, így joggal kérik a pénzüket a versenyzők, név szerint Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián és Ugrai Panna. A Kúria viszont úgy döntött, hogy az első fokon eljáró bíróság ítéletét hagyja helyben. A sportolókat képviselő ügyvéd, Bognár Viktor a lapnak azt mondta, sokkolta az ítélet és a szóbeli indoklása is, ami szerint „a sporttörvény felhatalmazása alapján fizetendő állami jutalommal kapcsolatos igény nem hoz létre olyan Ptk.-n alapuló polgári jogviszonyt, amely alapján a kifizetés polgári peres eljárásban a kifizetésre kötelezett alperessel szemben bírósági úton érvényesíthető”. A Kúria szerint az igény ily módon történő érvényesítésére nincs jogi lehetőség, ami ellentétes a korábbi ítélkezési gyakorlattal”. Azt mondta, akkor lehet eldönteni, hogy tesznek-e még bármilyen jogi lépést, ha kézhez kapják az írásos indoklást.

sport Gyárfás Bence verrasztó evelyn elutasítás Ugrai Panna jutalom világjátékok senánszky petra Bognár Viktor balog gábor takács krisztián Jakabos Zsuzsa Nemzeti Versenysport Szövetség szabó szebasztián kúria