A Momentum kizárja a pártból Cseh Katalint és visszakéri a mandátumát

A Momentum elnöksége úgy döntött, hogy kizárja a pártból Cseh Katalint, és visszakéri tőle parlamenti mandátumát. A párt közleménye szerint azért döntöttek így, mert

„Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben indul a választáson, ráadásul a Momentum politikájával szembemenve ezzel csökkenti a 2026-os kormányváltás esélyét”.

A párt korábbi EP-képviselője szerdán posztolt Facebookra egy videót, aminek egy pontján megjelenik Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke, aki a napokban már belengette egy videóban, hogy egy „teljesen új alapokon nyugvó szervezetet” hív életre, ami indulna a jövő évi parlamenti választáson. (Az erről szóló hírünk facebookos kommentszekciójában egyébként egymásnak ugrott Magyar Péter és Karácsony Gergely.)

A Momentum azt írta, azért kérik vissza Cseh mandátumát, mert minden erőforrásukat a kormányváltásra kívánják fordítani, és úgy ítélik meg, hogy ha ez a mandátum Cseh Katalinnál maradna, akkor nem ezt a célt szolgálná. „Csalódással és sajnálattal vettük tudomásul, hogy Cseh Katalin ezt az utat választja” – írta a párt közleménye.