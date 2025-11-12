Benyújtotta lemondását az ukrán energetikai miniszter

Benyújtotta lemondását szerdán Szvitlana Hrincsuk ukrán energetikai miniszter, akinek döntése az energetikai ágazatot érintő nagyszabású korrupcióellenes eljárással áll összefüggésben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban szerdán a Facebookon videóposztot tett közzé, amelyben kifejtette azon véleményét, hogy Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek és Szvitlana Hrincsuk energetikai miniszternek le kell mondania tisztségéről. Haluscsenkót - aki Hrincsuk előtt vezette az energetikai minisztériumot - Julija Szviridenko kormányfő szerdán függesztette fel hivatalából az országban folyó korrupciós nyomozás kapcsán. Közben a parlamentben egy határozati javaslatot is benyújtottak Haluscsenko menesztéséről.

„Úgy vélem, az igazságügyi miniszter és az energetikai miniszter nem maradhat pozíciójában, mert ez részben a beléjük vetett bizalom kérdése is. Ha vádak merülnek fel, azokért felelni kell” – hangsúlyozta Zelenszkij. „Jelenleg mindenkinek rendkívül nehéz Ukrajnában. Áramkimaradásokon, orosz csapásokon és veszteségeken megyünk keresztül. Teljesen elfogadhatatlan, hogy mindeközben az energetikai ágazatban még mindig működjenek bizonyos visszaélési sémák” – tette hozzá az elnök.

Nem sokkal Zelenszkij posztja után jelent meg Hrincsuk bejegyzése, amelyben bejelentette a lemondását.

„Benyújtottam a lemondásomat. A pozíció soha nem volt öncél számomra. Hálás vagyok Volodimir Zelenszkij elnöknek, Ukrajna kormányának és a parlamenti képviselőknek azért a lehetőségért, hogy az ország javára dolgozhattam, amit az elmúlt tíz évben különböző állami tisztségekben végeztem” – írta Hrincsuk a Facebookon.

Leszögezte, hogy szakmai tevékenysége során „nem történt semmiféle jogsértés”. „Ilyen tények egyáltalán nem létezhetnek. Ami az én személyes kapcsolataimra vonatkozó feltételezéseket illeti, az ilyen spekulációk nem helyénvalók. Mindennek van határa. Végső soron az idő mindent a maga helyére tesz” – fűzte hozzá bejegyzésében, amelyhez mellékelte a kézzel írt felmondóleveléről készült fotót is.

Szvitlana Hrincsuk Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Ukrajnában hétfőn robbant ki a korrupciós botrány, aminek a kulcsfigurája Timur Mindics üzletember, aki nem utolsó sorban társtulajdonosa a Kvartal '95 szórakoztatóipari vállalkozásnak, ekként Volodimir Zelenszkij régi üzlet- és harcostársának, cimborájának számít. A korrupcióellenes hivatalok (a NABU és a SZAP) „magas szintű bűnszervezet tevékenységét” dokumentálták. „Résztvevői átfogó korrupciós hálózatot működtettek az állami szférához tartozó energetikai vállalatoknak, többek között az Enerhoatomnak, Ukrajna állami tulajdonú atomenergia-ügynökségének az ellenőrzése céljából” – írták.

Mindicshez köthető ingatlanokban házkutatásokat is tartottak, de az üzletember néhány órával az akció előtt elhagyta Ukrajnát. A nyomozók nem csupán Mindics érdekeltségeire csaptak le, hanem Haluscsenko irodáiban is megjelentek, aki előzőleg, 2021 és 2025 között az ukrán kormány energetikai minisztere volt.

Ahogy azt a 444 is megírta, a NABU az első hivatalos információk közzétételét követően el is kezdte az említett hangfelvételek publikálását. Ez nem egyszerre vagy nagyobb adagokban történik, kisebb részleteket tesznek közzé. Így a közösségi és az egyéb média fogyasztói egymás után megismerhették „Roketet”, „Tenort”, „Karlsont” és „Professzort”, akik beszélgetései alapján összeállt egy kép: a „Karlson” által irányított bűnszervezet kenőpénzt szedett az Enerhoatommal szerződő cégektől, ami az egyes szerződések 10-15 százalékát tette ki.