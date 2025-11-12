Elloptak egy újszülöttet Budapesten

Szerdán egy sajtótájékoztatón közölte a rendőrség, hogy a napokban elloptak egy újszülöttet, de a gyereket még aznap sikerült megtalálniuk.

A tájékoztatás szerint november 8-án este érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint egy csecsemőt elvittek a VIII. kerületből. Kiderült, hogy a gyerek anyja két nappal korábban, november 6-án ismerkedett meg egy nővel, aki egy alapítvány munkatársának adta ki magát. A nő felajánlotta az anyának, hogy babaholmikat és gyógyszertári utalványokat tud szerezni neki. Ahogy a Blikk is írja, telefonon tartották a kapcsolatot és két nappal később, délutánra beszélték meg a találkozót.

A nő megjelent az anya lakásán, és azt mondta, hogy egy másik munkatársa szerezte be a megbeszélt dolgokat, és el kell menni érte, majd felajánlotta, hogy ő addig vigyáz a gyerekre. Az anya elment a megadott címre, de húsz perc várakozás után visszament a lakásába, ahol a nő és a gyerek se volt már ott, így azonnal hívta a rendőrséget.

A rendőrökhöz aztán újabb bejelentés érkezett egy nőgyógyászati klinikáról, miszerint egy ismeretlen, vélhetően parókát viselő nő elhelyezett ott egy csecsemőt a kihelyezett inkubátorban. A gyereket elrabló nő ezután újra felvette a kapcsolatot az anyával, akivel másnapra lebeszéltek egy találkozót. A nőt ekkor sikerült elfogni.

A nő vallomásában mindent elismert, azt mondta, megbánta tettét, és azért vitte el a gyereket, mert neki soha nem lehetett sajátja, a családjának akart bizonyítani. Szabadlábon védekezhet, akár öt évet is kaphat.