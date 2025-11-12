Érinthetetlenek és Nagy Márton fordulatai

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel-cikkeivel. Például ezzel a néggyel:
„Minden adatbázisért az felel, aki elkészíti” – mondta a 444-nek Szijjártó Péter, aki szerint a külügy elleni orosz hekkertámadás egészen más volt, mint ami most a tiszás adatbázisokkal történt. Orbán Viktor közben az ATV-ben járt, és egy kicsit talán jobban beleláthattunk, miről hogyan gondolkodik. És ugyanezen a napon Lázár elismerte, hogy kizárólag a Fidesz választási kampányát szolgálta, hogy Orbán odaültette Trump asztalához. Orbán amerikai útjával és a Tisza-szimpatizánsok adatainak ellopásával foglalkozott élő műsorunk, a Helyzet:van!, és utóbbiról Frész Ferenccel, az állami kibervédelmi központ korábbi vezetőjével is beszéltünk. Kapcsolódó hír volt, hogy a rendőrség hivatalból nyomozást indított a tiszás adatok ellopásának ügyében.
Józsefvárosban AI sem kellett a Fidesznek, hogy erős alapanyaga legyen egy lejáratóvideóhoz, amit aztán toltak is az összes létező csatornán, mégis simán bukták az időközi választást. Véleménycikkünkben arra jutottunk, hogy Magyarország jelentős részét ezek már ugyanúgy nem győzik meg, mint az itt is bevetett kamujelöltek.
És beszámoltunk arról is tegnap, hogy
Turbulens napja volt a magyar gazdaságpolitikának kedden: miközben kiderült, hogy beragadt az infláció, délelőtt az NGM még a szokásosan optimista hangvételű, bár kevéssé megalapozott közleményét tette közzé a költségvetési kilátásokról, hogy aztán Nagy Márton miniszter órákon belül fékezzen egy látványosat. Írtunk részletesen a hirtelen fordulatról, amivel elemzők szerint a miniszter a költségvetési hitelességet akarta javítani, és így elébe menni egy esetleges leminősítésnek. Nagy a bankadó megnövelését is bejelentette, ami miatt a Bankszövetség sietett is tiltakozni. A Tisza gazdasági szakértője szerint pedig a magyar törvényeket is sértheti Orbánék megállapodása a pénzügyi védőpajzsról.
És szerda reggel írtunk arról, hogy a pécsi Hungaro Energy Kft. az egyik olyan, valós gázkereskedelmi tevékenységet folytató cég, amely érintett a több tízmilliárd forint értékű gázos áfacsalási ügyben
Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül. Kapcsolódó hír volt kedden, hogy pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, valamint hogy annyira nem volt mit mondania a Fidesznek a Szőlő utcáról, hogy még a DK-s bizottsági elnök is kellemetlen helyzetbe tudta hozni az államtitkárt.
Újabb részletek derültek ki az ukrán korrupciós botrányról, melyben Zelenszkij egyik közeli ismerőse is mélyen érintett: az eddigi hírek szerint csak az Enerhoatom-balhéban 100 millió dollárral károsíthatta meg az államot a Timur Mindics-féle bűnszervezet, és az ukránok kíváncsiak, hogy van-e információs „atombombájuk” a korrupcióellenes szerveknek.
Miközben Lavrov arra kérte az amerikaiakat, hogy folytassák a felkészülést Putyin és Trump budapesti csúcstalálkozójára, itthon az FSZB közleménye jelent meg az Origón, Hilarion pedig a BBC-nek nyilatkozva tagadta, hogy együttműködött volna az orosz titkosszolgálatokkal. A háborúval kapcsolatos hír volt, hogy Románia területén zuhant le egy orosz drón.
Nem várt fordulatokat hozott a múlt hét a világpolitikára is kiható amerikai belpolitikában: bár a legtöbb szó az új New York-i polgármesterről esett, az igazi, vagyis megismételhető győzelmeket két, a kultúrharcot hanyagoló centrista, egy volt CIA-ügynök és egy exkatona aratta. És hír volt még, hogy
Megjelent a friss Nobel-díjas Krasznahorkai László új regénye, mi meg elolvastuk. És beszámoltunk arról is, hogy David Szalay kapta idén a Booker-díjat. Valamint megjelent podcastunk, melyben Jordán Ferenc hálózatkutató biológussal beszélgettünk a klímaválságról, a nem növekedés és a visszavadítás koncepciójáról, valamint arról, hogy miért baj az, ha unalmas, száraz kommunikáció lengi körül a tudományt.
A legérdekesebb kérdés: mi az a legfőbb idea, ami bennmaradt az íróban?
Meleg szívvel ajánljuk Nagy Ferónak a Szőlő Utcai Gyermekotthonnal kapcsolatos kijelentése után, hogy nézze meg Lea Podhradská Apám lánya című dokumentumfilmjét a Verzó Filmfesztiválon. A true crimeként induló családtörténet egy brutális szembenézés azzal, hogy mennyire elítélő a társadalmunk.
„Minden adatbázisért az felel, aki elkészíti” – mondta a 444-nek Szijjártó Péter, aki szerint a külügy elleni orosz hekkertámadás egészen más volt. És mit szól ahhoz, hogy párttársai már politikai célokra használják a tiszás adatokat? Nincs sok ideje videókat nézni.
Mi van az oroszokkal? Miért van állandóan terítéken a hatalmi rendszer átalakítása, például elnöki rendszerré? Mit gondol Matolcsyról az MNB-botrány árnyékában? Miért látják máshogy Varga Judit hibáját Lázár Jánossal? Ilyenekről is beszélt, még ha nem is feltétlen teljesen kitárulkozva a kormányfő. Magyar Péterről viszont nem akart.
Hiába volt központi téma az energetika, Lantos Csaba nem volt ott a Fehér Házban, Lázár viszont igen. A miniszter elárulta, hogy kampányszempontok miatt vitte őt Orbán.
Óriási felhajtást csinált Orbánék a Trump–találkozó köré, de mit számít a kampányban a világpolitikai flexelés? És hova szivárognak közben a tiszások adatai? Kapcsoljuk Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértőt. Helyzet: van!
Frész Ferenccel, az állami kibervédelmi központ korábbi vezetőjével beszéltünk a Tisza Pártot ért támadásról.
Az információs rendszer vagy adat megsértése mellett a jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatban felmerült további bűncselekmények miatt indítottak eljárást.
Megtelt az Oltalom központja előtti utca, a tüntetésen Karácsony Gergely is felszólalt.
Sári Miklós vallomásában arról is beszélt, hogy a hírszerző tevékenység szerinte nem pejoratív kifejezés, így nem érti, miért tartja a vádat dehonesztálónak a lap.
A férfi a panaszok kezdete előtt marhát vágott, és az állat feldolgozása során a keze megsérült.
De nem találják őket.
11,8 milliárd forintos közbeszerzést írtak ki Lázárék a munkára.
Az 500 forintos téli Bubi-bérlet november 22-e után lesz elérhető.
Késésekre, pótlóbuszos átszállásra, kimaradó és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani.
November 14-én a Budapesti Ügyvédi Kamara ismét megtartja a Pro Bono Napot rászorulóknak. Személyesen és telefonon is lehet majd kérdezni.
A vezetékes gáz ára 23,7 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A maginfláció viszont ismét 4 százalék fölé emelkedett.
Elemzők szerint a miniszter a költségvetési hitelességet akarta javítani, és így elébe menni egy esetleges leminősítésnek. A lépés kockázatos, de akár be is jöhet. Az viszont rontja a megítélését, hogy néhány óra alatt ekkorát változott a kommunikáció, ráadásul a most bemondott számok egy része is nehezen hihető.
Szerintük a Nagy Márton által belengetett intézkedés ellentétes a hazai gazdasági szereplők és a lakosság érdekeivel.
A jegybank feje fölött tárgyalni egy swapline-ról, a jegybanki függetlenség megsértése Kármán András szerint.
Az ügyészség szerint több mint 100 millió forintot keresett Juhász Péter Pál három nehéz sorsú lány prostitúcióra kényszerítésével, a pénzt pedig ingatlan és drága autók formájában rejtegette.
Érthetetlen, hogy Fülöp Attila miért ment el a Parlament Népjóléti Bizottságának ülésére.
Csak az Enerhoatom-balhéban 100 millió dollárral károsíthatta meg az államot a Timur Mindics-féle bűnszervezet. Az ukránok kíváncsiak, hogy van-e információs „atombombájuk” a korrupcióellenes szerveknek.
Budapest továbbra is a találkozó preferált helyszíne „ha és amikor amerikai kollégáink megújítják javaslatukat” – mondta az orosz külügyminiszter.
Kérdések, kétségek nincsenek, csak állítások, amelyet a KGB utódszervezete tett.
A brit újság budapesti tudósítója megkérdezte a vádakról az orosz papot.
A román külügyminiszter azt ígérte, Oroszországnak még nagyobb árat kell majd fizetnie a hasonló cselekedeteiért.
A balos Demokrata Párt piacpárti kritikusai is elismerik, hogy Trump most már valóban aggódhat a jövő évi választások miatt. Bár a világ a New York-i szocialistára figyelt, az igazi, vagyis megismételhető győzelmeket két, a kultúrharcot hanyagoló centrista, egy volt CIA-ügynök és egy exkatona aratta. Nem várt fordulatok a világpolitikára is kiható amerikai belpolitikában.
Egyre nő a feszültség Amerika és Venezuela között, 1989 óta nem volt a közelben ekkora amerikai készültség.
A márciusban letartóztatott Ekrem İmamoğlut többek között bűnszervezet vezetésével vádolják.
Rio de Janeiro kormányzója szerint sikeres volt a brazil történelem leghalálosabb rendőrségi razziája.
Ennyire erodálódott az állami ellenőrzés a nyugat-afrikai országban.
Az elkövető egy bíróságra akart bejutni, ám végül az utcán robbantott.
Egy ritka vadvirág megfigyelése közben bukkantak rá az új, őshonos méhfajra.
A magyar-kanadai származású író a Flesh című új regényéért kapta meg a legrangosabb brit irodalmi elismerést.
Jordán Ferenc hálózatkutató biológussal új könyve bemutatóján beszélgettünk a klímaválságról, a nem növekedés és a visszavadítás koncepciójáról, valamint arról, hogy miért baj az, ha unalmas, száraz kommunikáció lengi körül a tudományt.