Érinthetetlenek és Nagy Márton fordulatai

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel-cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet. És mielőtt kezdenénk, még egy szolgálati közlemény: az Apám lánya című dokumentumfilm premier előtti vetítése és élő Tyúkól podcast felvétel lesz november 26-án lesz a Milestone Intézetben, este 7-től. Először levetítjük Podhradská Lea egész estés dokumentumfilmjét, majd a Tyúkól műsorvezetői fognak beszélgetni Les Krisztinával (PATENT Jogvédő Egyesület) és Kiss Katával (21 Kutatóközpont).

Az élet itthon

„Minden adatbázisért az felel, aki elkészíti” – mondta a 444-nek Szijjártó Péter, aki szerint a külügy elleni orosz hekkertámadás egészen más volt, mint ami most a tiszás adatbázisokkal történt. Orbán Viktor közben az ATV-ben járt, és egy kicsit talán jobban beleláthattunk, miről hogyan gondolkodik. És ugyanezen a napon Lázár elismerte, hogy kizárólag a Fidesz választási kampányát szolgálta, hogy Orbán odaültette Trump asztalához. Orbán amerikai útjával és a Tisza-szimpatizánsok adatainak ellopásával foglalkozott élő műsorunk, a Helyzet:van!, és utóbbiról Frész Ferenccel, az állami kibervédelmi központ korábbi vezetőjével is beszéltünk. Kapcsolódó hír volt, hogy a rendőrség hivatalból nyomozást indított a tiszás adatok ellopásának ügyében.

Józsefvárosban AI sem kellett a Fidesznek, hogy erős alapanyaga legyen egy lejáratóvideóhoz, amit aztán toltak is az összes létező csatornán, mégis simán bukták az időközi választást. Véleménycikkünkben arra jutottunk, hogy Magyarország jelentős részét ezek már ugyanúgy nem győzik meg, mint az itt is bevetett kamujelöltek.

Fotó: Németh Dániel/444

És beszámoltunk arról is tegnap, hogy

Fotó: Nagy Márton/Facebook

Turbulens napja volt a magyar gazdaságpolitikának kedden: miközben kiderült, hogy beragadt az infláció, délelőtt az NGM még a szokásosan optimista hangvételű, bár kevéssé megalapozott közleményét tette közzé a költségvetési kilátásokról, hogy aztán Nagy Márton miniszter órákon belül fékezzen egy látványosat. Írtunk részletesen a hirtelen fordulatról, amivel elemzők szerint a miniszter a költségvetési hitelességet akarta javítani, és így elébe menni egy esetleges leminősítésnek. Nagy a bankadó megnövelését is bejelentette, ami miatt a Bankszövetség sietett is tiltakozni. A Tisza gazdasági szakértője szerint pedig a magyar törvényeket is sértheti Orbánék megállapodása a pénzügyi védőpajzsról.

És szerda reggel írtunk arról, hogy a pécsi Hungaro Energy Kft. az egyik olyan, valós gázkereskedelmi tevékenységet folytató cég, amely érintett a több tízmilliárd forint értékű gázos áfacsalási ügyben

Szőlő utca

Illusztráció: Kiss Bence/444

Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül. Kapcsolódó hír volt kedden, hogy pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, valamint hogy annyira nem volt mit mondania a Fidesznek a Szőlő utcáról, hogy még a DK-s bizottsági elnök is kellemetlen helyzetbe tudta hozni az államtitkárt.

Világ

Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Újabb részletek derültek ki az ukrán korrupciós botrányról, melyben Zelenszkij egyik közeli ismerőse is mélyen érintett: az eddigi hírek szerint csak az Enerhoatom-balhéban 100 millió dollárral károsíthatta meg az államot a Timur Mindics-féle bűnszervezet, és az ukránok kíváncsiak, hogy van-e információs „atombombájuk” a korrupcióellenes szerveknek.

Miközben Lavrov arra kérte az amerikaiakat, hogy folytassák a felkészülést Putyin és Trump budapesti csúcstalálkozójára, itthon az FSZB közleménye jelent meg az Origón, Hilarion pedig a BBC-nek nyilatkozva tagadta, hogy együttműködött volna az orosz titkosszolgálatokkal. A háborúval kapcsolatos hír volt, hogy Románia területén zuhant le egy orosz drón.

Nem várt fordulatokat hozott a múlt hét a világpolitikára is kiható amerikai belpolitikában: bár a legtöbb szó az új New York-i polgármesterről esett, az igazi, vagyis megismételhető győzelmeket két, a kultúrharcot hanyagoló centrista, egy volt CIA-ügynök és egy exkatona aratta. És hír volt még, hogy

Jó dolgok

Illusztráció: Kocsács Bendegúz/444

Megjelent a friss Nobel-díjas Krasznahorkai László új regénye, mi meg elolvastuk. És beszámoltunk arról is, hogy David Szalay kapta idén a Booker-díjat. Valamint megjelent podcastunk, melyben Jordán Ferenc hálózatkutató biológussal beszélgettünk a klímaválságról, a nem növekedés és a visszavadítás koncepciójáról, valamint arról, hogy miért baj az, ha unalmas, száraz kommunikáció lengi körül a tudományt.

Kapcsolódó cikkek

Fideszes önkormányzatoknak dolgozó építőipari céghez kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplője

Mindkét társaság egy pécsi vállalkozócsalád érdekeltsége. Az energiacég gázkereskedelmi engedélyét tavaly ősszel függesztették fel, majd zárolták a számláikat, a vállalat nyár óta csődvédelem alatt áll. Az építőipari cég csinálná a mohácsi kikötőt is.

Haász János
gazdaság

Szőlő utca: 14 év érinthetetlenség

Juhász Péter Pált a környezete a hatalom kedvezményezettjének tartotta, olyan fideszesnek, akinek jó kapcsolatai vannak. Ezt a képet ahol tudta, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója is gerjesztette. Több tucat háttérbeszélgetés alapján próbáltuk visszafejteni, hogyan úszhatta meg Juhász a felelősségre vonást közel másfél évtizeden keresztül.

Bábel Vilmos
bűnügy

Néhány csík valami is tud nyerni a Fidesz ellen

Hiába dolgozhattak tökéletes alapanyagból egy fehér port tartalmazó videóval, Józsefvárosban simán kikapott az agresszív fideszes lejáratókampány. Magyarország jelentős részét ezek már ugyanúgy nem győzik meg, mint az itt is bevetett kamujelöltek.

Bede Márton
vélemény

Krasznahorkai László új regénye kegyes az olvasóval

A legérdekesebb kérdés: mi az a legfőbb idea, ami bennmaradt az íróban?

Diószegi-Horváth Nóra
könyv

Miért nem keresi senki az eltűnt családtagot?

Meleg szívvel ajánljuk Nagy Ferónak a Szőlő Utcai Gyermekotthonnal kapcsolatos kijelentése után, hogy nézze meg Lea Podhradská Apám lánya című dokumentumfilmjét a Verzó Filmfesztiválon. A true crimeként induló családtörténet egy brutális szembenézés azzal, hogy mennyire elítélő a társadalmunk.

Fődi Kitti
FILM

Szijjártó az adatbotrányról: Nem láttam Németh Balázs videóját

„Minden adatbázisért az felel, aki elkészíti” – mondta a 444-nek Szijjártó Péter, aki szerint a külügy elleni orosz hekkertámadás egészen más volt. És mit szól ahhoz, hogy párttársai már politikai célokra használják a tiszás adatokat? Nincs sok ideje videókat nézni.

plankog, Jelinek Anna, Kristóf Balázs
video

Orbán elment az ATV-be, lejjebb csavarta a kötelező brüsszelezést, így végre kicsit jobban beleláthattunk, miről hogyan gondolkodik

Mi van az oroszokkal? Miért van állandóan terítéken a hatalmi rendszer átalakítása, például elnöki rendszerré? Mit gondol Matolcsyról az MNB-botrány árnyékában? Miért látják máshogy Varga Judit hibáját Lázár Jánossal? Ilyenekről is beszélt, még ha nem is feltétlen teljesen kitárulkozva a kormányfő. Magyar Péterről viszont nem akart.

Rovó Attila
belföld

Lázár elismerte: kizárólag a Fidesz választási kampányát szolgálta, hogy Orbán odaültette Trump asztalához

Hiába volt központi téma az energetika, Lantos Csaba nem volt ott a Fehér Házban, Lázár viszont igen. A miniszter elárulta, hogy kampányszempontok miatt vitte őt Orbán.

Haszán Zoltán
POLITIKA
Videó

Komplett valóságshow kerekedett a fideszes stáb washingtoni osztálykirándulásából

Óriási felhajtást csinált Orbánék a Trump–találkozó köré, de mit számít a kampányban a világpolitikai flexelés? És hova szivárognak közben a tiszások adatai? Kapcsoljuk Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértőt. Helyzet: van!

plankog, Kovács Bendegúz, Rényi Pál Dániel, Czinkóczi Sándor, Botos Tamás
video

Adatvédelmi botrány: „Aki ezt csinálta, azt mind börtönbe kéne rakni, mert ez nagyon súlyos”

Frész Ferenccel, az állami kibervédelmi központ korábbi vezetőjével beszéltünk a Tisza Pártot ért támadásról.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

A rendőrség hivatalból nyomoz a tiszás adatok ellopásának ügyében

Az információs rendszer vagy adat megsértése mellett a jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatban felmerült további bűncselekmények miatt indítottak eljárást.

Herczeg Márk
bűnügy

Iványi Gábor mellett tüntettek a Dankó utcában

Megtelt az Oltalom központja előtti utca, a tüntetésen Karácsony Gergely is felszólalt.

Diószegi-Horváth Nóra, Horváth Bence
POLITIKA

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezető elemzője szerint az Átlátszó finanszírozása azért döntően külföldi eredetű, mert a kollégái kiszámolták

Sári Miklós vallomásában arról is beszélt, hogy a hírszerző tevékenység szerinte nem pejoratív kifejezés, így nem érti, miért tartja a vádat dehonesztálónak a lap.

Molnár Kristóf
igazságszolgáltatás

Lépfenét mutattak ki egy 70 éves férfinél Békés megyében

A férfi a panaszok kezdete előtt marhát vágott, és az állat feldolgozása során a keze megsérült.

Herczeg Márk
járvány

Eltűnt két katonai eszköz a honvédségi film forgatásán, a rendőrség tavaly óta nyomoz

De nem találják őket.

Kaufmann Balázs
belföld

169 épületet fognak lebontani az új reptéri út miatt

11,8 milliárd forintos közbeszerzést írtak ki Lázárék a munkára.

Székely Sarolta
közlekedés

500 forint lesz a Bubi-bérlet a leállás előtti hónapban

Az 500 forintos téli Bubi-bérlet november 22-e után lesz elérhető.

Székely Sarolta
közlekedés

Megbénult a szegedi és a záhonyi vasútvonal közlekedése is, mert felsővezetékhiba miatt nem használható a ceglédi vasútállomás

Késésekre, pótlóbuszos átszállásra, kimaradó és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani.

Molnár Kristóf
közlekedés

100 budapesti ügyvéd ad ingyenesen jogi tanácsot egy egész napon keresztül

November 14-én a Budapesti Ügyvédi Kamara ismét megtartja a Pro Bono Napot rászorulóknak. Személyesen és telefonon is lehet majd kérdezni.

Ács Dániel
jog

Beragadt az infláció 4,3 százalékon, a durva gázáremelkedés októberben is folytatódott

A vezetékes gáz ára 23,7 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A maginfláció viszont ismét 4 százalék fölé emelkedett.

Haász János
gazdaság

Nagy Márton néhány óra alatt eljutott onnan, hogy „minden jó”, odáig, hogy minden sokkal rosszabb

Elemzők szerint a miniszter a költségvetési hitelességet akarta javítani, és így elébe menni egy esetleges leminősítésnek. A lépés kockázatos, de akár be is jöhet. Az viszont rontja a megítélését, hogy néhány óra alatt ekkorát változott a kommunikáció, ráadásul a most bemondott számok egy része is nehezen hihető.

Haász János
gazdaság

A Magyar Bankszövetség ellenzi a bankadó tervezett emelését

Szerintük a Nagy Márton által belengetett intézkedés ellentétes a hazai gazdasági szereplők és a lakosság érdekeivel.

Molnár Kristóf
gazdaság

A magyar törvényeket is sértheti Orbánék megállapodása a pénzügyi védőpajzsról a Tisza gazdasági szakértője szerint

A jegybank feje fölött tárgyalni egy swapline-ról, a jegybanki függetlenség megsértése Kármán András szerint.

Székely Sarolta
gazdaság

Pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját

Az ügyészség szerint több mint 100 millió forintot keresett Juhász Péter Pál három nehéz sorsú lány prostitúcióra kényszerítésével, a pénzt pedig ingatlan és drága autók formájában rejtegette.

Kaufmann Balázs
bűnügy

Annyira nincs mit mondania a Fidesznek a Szőlő utcáról, hogy még a DK-s bizottsági elnök is kellemetlen helyzetbe tudta hozni az államtitkárt

Érthetetlen, hogy Fülöp Attila miért ment el a Parlament Népjóléti Bizottságának ülésére.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Karlson, a Professzor és a többiek – bonyolódik a Zelenszkij-cimbora körüli korrupciós botrány Ukrajnában

Csak az Enerhoatom-balhéban 100 millió dollárral károsíthatta meg az államot a Timur Mindics-féle bűnszervezet. Az ukránok kíváncsiak, hogy van-e információs „atombombájuk” a korrupcióellenes szerveknek.

Gazda Albert
külföld

Lavrov arra kérte az amerikaiakat, hogy folytassák a felkészülést Putyin és Trump budapesti csúcstalálkozójára

Budapest továbbra is a találkozó preferált helyszíne „ha és amikor amerikai kollégáink megújítják javaslatukat” – mondta az orosz külügyminiszter.

Herczeg Márk
háború

Az FSZB közleménye jelent meg az Origón

Kérdések, kétségek nincsenek, csak állítások, amelyet a KGB utódszervezete tett.

Kaufmann Balázs
külföld

Hilarion a BBC-nek nyilatkozva tagadja, hogy együttműködött volna az orosz titkosszolgálatokkal

A brit újság budapesti tudósítója megkérdezte a vádakról az orosz papot.

Kaufmann Balázs
belföld

Románia területén zuhant le egy orosz drón

A román külügyminiszter azt ígérte, Oroszországnak még nagyobb árat kell majd fizetnie a hasonló cselekedeteiért.

Molnár Kristóf
külföld

Trump sima győzelménél is nagyobb csoda, hogy magukhoz tértek a demokraták

A balos Demokrata Párt piacpárti kritikusai is elismerik, hogy Trump most már valóban aggódhat a jövő évi választások miatt. Bár a világ a New York-i szocialistára figyelt, az igazi, vagyis megismételhető győzelmeket két, a kultúrharcot hanyagoló centrista, egy volt CIA-ügynök és egy exkatona aratta. Nem várt fordulatok a világpolitikára is kiható amerikai belpolitikában.

Szily László
külföld

Megérkezett a legnagyobb amerikai hadihajó Latin-Amerika térségébe

Egyre nő a feszültség Amerika és Venezuela között, 1989 óta nem volt a közelben ekkora amerikai készültség.

Windisch Judit
külföld

A török ügyészek 2352 év börtönbüntetést kértek Erdogan legígéretesebb kihívójára

A márciusban letartóztatott Ekrem İmamoğlut többek között bűnszervezet vezetésével vádolják.

Molnár Kristóf
külföld

A 117 halott közül egy sem volt rajta a 69 gyanúsítottat felsoroló listán, amit az ügyészek a brazíliai művelet alapjául összeírtak

Rio de Janeiro kormányzója szerint sikeres volt a brazil történelem leghalálosabb rendőrségi razziája.

Herczeg Márk
külföld

Dzsihadisták nyilvánosan kivégeztek egy Tiktok-influenszert Maliban

Ennyire erodálódott az állami ellenőrzés a nyugat-afrikai országban.

Herczeg Márk
külföld

Tizenkét halottja van egy öngyilkos merényletnek Pakisztánban

Az elkövető egy bíróságra akart bejutni, ám végül az utcán robbantott.

Kaufmann Balázs
külföld

Ördögszerű szarvakkal rendelkező új méhfajt fedeztek fel Ausztráliában

Egy ritka vadvirág megfigyelése közben bukkantak rá az új, őshonos méhfajra.

Székely Sarolta
TUDOMÁNY

David Szalay kapta idén a Booker-díjat

A magyar-kanadai származású író a Flesh című új regényéért kapta meg a legrangosabb brit irodalmi elismerést.

Herczeg Márk
könyv

„Amikor egy tudós leül egy döntéshozóval beszélni, azt feltételezi, hogy a tárgyalóasztal túloldalán is egy intelligens lény ül, de ez nem mindig igaz”

Jordán Ferenc hálózatkutató biológussal új könyve bemutatóján beszélgettünk a klímaválságról, a nem növekedés és a visszavadítás koncepciójáról, valamint arról, hogy miért baj az, ha unalmas, száraz kommunikáció lengi körül a tudományt.

Jelinek Anna
podcast