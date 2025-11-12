Fideszes önkormányzatoknak dolgozó építőipari céghez kötődik az óriási gázos áfacsalás egyik főszereplője

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A pécsi Hungaro Energy Kft. az egyik olyan, valós gázkereskedelmi tevékenységet folytató cég, amely érintett a több tízmilliárd forint értékű gázos áfacsalási ügyben – ezt a társaság korábbi tulajdonosa és vezetője, Katics József erősítette meg kérdésünkre (a hatalmas cégláncolattal jelentős költségvetési pénzeket elsíboló hálózatról írt összes cikkünk itt olvasható). Ő tavaly áprilisban szállt ki a 17 éve működő társaságból, amelynek alapításától 2024. április 24-ig tulajdonosa és aláírásra jogosult vezetője volt. A társaságot 2008-ban egy építőipari cégen, a kizárólagos tulajdonában álló Platina-Bau Zrt.-n keresztül ő, valamint két fia, Ákos és Viktor alapította.

Az üzletembert azután kerestük meg, hogy pénteken egy mohácsi ellenzéki politikus, Schwarcz-Kiefer Patrik megyei közgyűlési képviselő videót tett közzé a Facebook-oldalán. Abban a város kikötőjének (nem) épülése miatti aggodalmát fogalmazta meg – a kikötő kivitelezője ugyanis a már említett Platina-Bau, amelynek Katics József a vezérigazgatója is. „Arra kérem a tulajdonosokat, hogy nyugtassanak meg minket: az, hogy a másik, gázkereskedelmi cégük, a Hungaro Energy Kft., csődeljárás alatt van, nem jelent még nagyobb veszélyt erre a kikötő projektre” – fogalmazott Schwarcz-Kiefer, hozzátéve: a „Platina Bau Zrt. hosszú ideje nem dolgozik a kikötőn, a munka megállt”.


A politikus azt is megemlítette, hogy az ugyanennek az üzleti körnek az érdekeltségébe tartozó Hungaro Energy nyáron csődvédelmet kért. Kitért arra is, hogy a cég gázkereskedelmi engedélyét éppen tavaly ősszel vették el, akkor, amikor fény derült a legfrissebb hírek szerint több mint 60 milliárd forintos földgázos áfacsalásra. Az ügyben, aminek a részleteit az elmúlt hónapokban számos cikkben mutattuk be, több mint harminc embert gyanúsítottak meg, közülük ketten már január óta letartóztatásban vannak.

„Elosztottam a cégeket”

„Csak annyit szeretnék mondani, hogy nincs összefüggés a mohácsi kikötő és a fiam cége között” – így kezdte a válaszát Katics József, amikor elértük telefonon.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Könnyű belépni. Jó maradni. 3 hónapig 50% kedvezmény a Körre.

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
gazdaság NAV földgázkereskedelem platina bau zrt gázpiac adócsalás mohácsi kikötő hungaro energy kft katics család gázmaffia áfacsalás
Kapcsolódó cikkek

Megdöbbentő vagyont, több mint 60 milliárd forintnyi áfát csalhatott el a gázmaffia

Bő másfél év alatt 250 milliárd forintnyi gázzal üzleteltek. Az érdemi kérdésekben nem halad előre a nyomozás, ami a Válasz Online szerint arra utal, hogy „az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhet”.

Haász János
gazdaság