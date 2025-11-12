Két népszerű meleg társkereső alkalmazást eltávolítottak a kínai Apple App Store-ból

A hatóságok kérésére az Apple eltávolította a kínai App Store-ból a két legnépszerűbb meleg társkereső alkalmazást, a Bluedet és a Finkát – írja a BBC.

„Azoknak az országoknak a törvényeit követjük, ahol működünk. A kínai kiberfelügyelet utasítása alapján kizárólag a kínai áruházból távolítottuk el ezt a két alkalmazást”

– közölte az Apple szóvivője. A Blued az egyik legelterjedtebb társkereső alkalmazás Kínában, több tízmillióan töltötték le. A BBC ellenőrzése szerint a könnyített verziója továbbra is elérhető a kínai alkalmazásboltokban, ahogy más meleg randiappok is.



Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az Apple külön App Store-t működtet Kínában a szigorú szabályozások miatt. 2022-ben a népszerű amerikai meleg társkereső app, a Grindr is eltűnt az Apple kínai App Store-jából, röviddel azután, hogy a Kínai Kibertér-felügyelet átfogó fellépést indított az általa „illegálisnak” és „nem megfelelőnek” ítélt online tartalmakkal szemben. A következő évben a kínai kormány új szabályokat vezetett be, amelyek értelmében minden, belföldi felhasználókat kiszolgáló alkalmazásnak engedélyt kellett kérnie a működéshez. Ennek következtében számos külföldi applikációt eltávolítottak az internetről. A szabályozó hatóság közleménye szerint az új előírások célja „az internetipar szabályozott és egészséges fejlődésének előmozdítása”.

A homoszexualitást Kínában 1997-ben dekriminalizálták, de az azonos neműek házasságát a mai napig nem ismerik el. Az elmúlt években több LMBTQ-érdekvédelmi szervezet megszüntette tevékenységét az országban. A közösség több tagja aggodalmát fejezte ki a Blued és a Finka eltávolítása miatt. Egyikük így fogalmazott: „Remélem, azok a heteroszexuális döntéshozók megértik, hogy a szerelem ritka dolog – nem olyasmi, ami szégyellni való vagy kimondhatatlan.”