Lázár János: A szavazóinkat kiskanállal kell összeszedni

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Mandiner Klubesten beszélt másfél órát többek között arról, hogy a Fidesz-szavazóknak nem szabad elbízniuk magukat. Lázár egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy nem tapasztal kormányváltó hangulatot, de kormányellenest igen, majd magát is meghazudtolva később azt mondta, mégis van kormányváltó hangulat bizonyos embereknél.

„Szerintem a Fidesz egy bizonyos ideig alábecsülte ennek a súlyát vagy jelentőségét, és én azt tapasztaltam, amikor elkezdtem ezt tavasszal, hogy van kormányellenes hangulat. Ennek persze az éppen aktuális hírekkel összefüggésben hol magasabb, hol alacsonyabb a foka, de van kormányváltó hangulat bizonyos emberek részéről, létezik ez az érzés” – mondta.

Egy óra után Lázár János arról beszélt, hogy a Tisza Párt azzal kampányol, hogy minden rossz, azt viszont nem tudják megmondani, hogy mit fognak csinálni és mitől lesz jobb.

Aztán a miniszter kicsit zavaros metaforával jött: „Mindenkit figyelmeztetnénk arra, hogy a torta akkora amekkora. Nem lesz nagyobb a torta április közepén, amikor a választások után leszünk. Az ugyanakkora marad. Tehát az a mese, hogy itt a választások másnapján minden megváltozik, az mese marad örökre. És azok fognak legjobban csalódni, akik a Tisza Pártra szavaznak, azok nem fognak csalódni, akik bizalmat adnak nekünk, hogy hibáinkkal együtt is különbek vagyunk az ellenfélnél.”

Majd Lázár az ellenzék lefitymálása után komoly hangvételre váltott:

„Nagyon nagy csata lesz. Nagyon nagy csata lesz, félreértés ne essék. Óvnék mindenkit az elbizakodottságtól és a nagyképűségtől is. Nagyon nagy csata lesz, mert a szavazóinkat kiskanállal kell összeszedni. Nem egyszerű, mert itt majdnem minden emberrel – sokan bizonytalankodnak, sokan el vannak bizonytalanítva, sokan eltévednek – majdnem minden emberrel kell beszélni személyesen. Ezért szervezzük a Digitális Polgári Köröket, én ezért állok egy héten kétszer-háromszor egy utcasarkon.”

„Mármint nem pénzkereset céljából, hanem a választók meggyőzése céljából" – tette hozzá nevetgélve.