Még az alkoholmentes sört is meglovasította Csernelyen a sorozatbetörő tolvajpáros

bűnügy
Egy híján húsz betörést hajtott végre az elmúlt időszakban Csernelyen egy 14 és egy 17 éves fiú, házakba, melléképületekbe, közintézményekbe törtek be. Volt olyan ház, ahol megszólalt a riasztó, onnan dolguk végezetlen távoztak.

A hírhez mellékelt képen az Ózdi Rendőrkapitányság látható.
Fotó: Police.hu

Ahonnan viszont nem, onnan vittek minden, amit értek: televíziókat, szerszámokat, de még alkoholmentes söröket is. A helyi orvosi rendelőből is ellopták a gázpalackokat, telefontöltőt, illetve az iskola udvaráról a tűzifát is.

Az Ózdi Rendőrkapitányság őrizetbe vette a gyanúsítottakat, és előterjesztést tett letartóztatásukra. (police.hu)

bűnügy csernely betörés Ózdi Rendőrkapitányság