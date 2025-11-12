Megtalálták a Grúziában lezuhant török katonai repülőgép feketedobozát

Grúziában a hatóságok szerdán megtalálták az előző nap lezuhant török katonai repülőgépen utazó 20 katona közül 19-nek a holttestét, valamint a C-130-as repülőgép feketedobozát.

Gela Geladze grúz belügyminiszter elmondása szerint a gépen 20 ember tartózkodott, beleértve a legénység tagjait is. A repülőgép helyi idő szerint mintegy 14 órakor indult el Azerbajdzsánból, átlépte a grúz határt és öt kilométerrel távolabb lezuhant. A georgiai fél információi szerint a repülőgép néhány perccel azután tűnt el a radarokról, hogy belépett az ország légterébe, anélkül, hogy vészjelzést adott volna. A repülőgép Törökországba tartott, a Kayseri városában található légibázisra.

Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

Az eset kapcsán a grúz belügyminisztérium büntetőeljárást indított a légi közlekedés biztonsági vagy üzemeltetési szabályainak halált okozó megsértése miatt.

A mentők időközben megtalálták a gép feketedobozát, jelentette az NTV televíziós csatorna. A feketedobozt Törökországba küldik kiértékelésre, ami segíteni fog a baleset kivizsgálásában. Az NTV adatai szerint a helyszínen mintegy 40 török szakértő dolgozik, és katonák is vannak ott. (MTI)