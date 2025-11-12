Párat lépett a világot jelentő deszkákon, aztán hatalmasat taknyolt az első orosz MI-robot

Ünnepélyes keretek közt mutatták be Moszkvában Oroszország első humanoid, mesterséges intelligenciával irányított robotját, aki a beszédes AIdol nevet kapta. Emlékezetes bemutató volt.

A robot betotyogott a színpadra, pár lépés után imbolyogni kezdett, közben még megpróbált integetni, aztán inkább fogta magát, és összerogyott, menet közben elvesztve néhány darabját is.

A bukás után gyorsan megpróbálták összekanalazni, miközben egy fekete drapériával igyekeztek elrejteni bukását a közönség elől, több-kevesebb sikerrel.

Az AIdolt egy orosz robotikai cég, az Idol fejlesztette, és a háztartási eszközökből épített antropomorf robotika kiemelkedő eredményeként mutatták be, amely az emberéhez hasonló mozgásra és interakciókra képes mesterséges intelligencia segítségével. Mindez már csak azért is fontos, mert Oroszország épp igyekszik felzárkózni a mesterséges intelligencia által működtetett, emberszerű robotok fejlesztésében jelenleg zajló globális verseny élbolyához.

Utóbb a látványos eltaknyolást a cég azzal magyarázta, hogy AIdol egyelőre tesztelési fázisban van, és csupán kalibrációs problémák merültek fel – írja a Newsweek. Vlagyimir Vitukin, az Idol vezérigazgatója azt nyilatkozta:

„Ez a valós idejű tanulás, amikor egy jó hiba tudássá, egy rossz hiba pedig tapasztalattá válik.”

Elnézve egyébként a Kínában nyár végén megrendezett humanoid robotolimpia versenyzőit, AIdol annyira nem is lóg ki a sorból:

És ne feledjük el: az orosz szélsőjobb már két évvel ezelőtt bemutatta az MI-alapú csevegőbotját, ami Vlagyimir Zsirinovszkij hangját és személyiségét örökölte meg.