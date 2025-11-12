Több ezren tüntettek Belgrádban a jugoszláv hadsereg lebombázott központjának helyére tervezett Trump-hotel ellen

külföld
Több ezres tüntetést tartottak Szerbia fővárosában, Belgrádban a jugoszláv hadsereg lebombázott belgrádi központjának lebontása ellen – írja a Guardian.

Fotó: FILIP STEVANOVIC/Anadolu via AFP

A szerb parlament pénteken fogadta el a törvényt, ami lehetővé teszi, hogy Donald Trump veje, Jared Kushner gyorsított közigazgatási eljárásban kapjon engedélyeket többek között egy luxusszálloda felépítésére 500 millió dollár értékben. A NATO által 1999-ben lebombázott vezérkari központ ugyanis a törvény értelmében elveszítette a kulturális védelmi státuszát, így már le lehet bontani, és szállodát lehet építeni a helyére. A beruházást már régóta tervezik, de a folyamat elakadt, miután a projektet támogató kormánytisztviselőket csalással vádolták meg.

Sok szerb számára a régi főhadiszállás a háború áldozatainak emlékhelye és a jugoszláv korszak modernista építészetének egyik ikonikus alkotása. A demonstráció az egyre erősödő kormányellenes tüntetéshullám részévé vált, ami a tavalyi újvidéki tragédia óta tart.

„Azért jöttünk ide, hogy felemeljük a hangunkat a törvény ellen. Ezzel a törvénnyel Vučić csak Trump kedvében akar járni, hogy elnyerje a támogatását”

– mondta a lapnak Teodora Smiljanić, egy 48 éves tüntető. Ellenzéki politikusok alkotmányellenesnek nevezték a jogszabályt, ám a kormányzó többség módosítás nélkül megszavazta azt, azzal érvelve, hogy a törvény kulcsfontosságú az Egyesült Államokkal való jó kapcsolatok fenntartása szempontjából. „Mi adjuk a telket, ők pedig legalább 650 millió eurós beruházást valósítanak meg – ez hatalmas befektetés az országunk számára” – mondta Vučić a kormánypárti Pink TV-nek, hozzátéve, hogy nem eladásról, hanem hosszú távú bérbeadásról van szó.

Vučić közben azon dolgozik, hogy meggyőzze a Trump-kormányt a szerbiai Naftna Industrija Srbije (NIS) energiaipari cég ellen kivetett szankciók feloldásáról. A vállalatot azért szankcionálták az amerikaiak, mert az orosz Gazprom a többségi tulajdonosa. A szankciók már most komoly fennakadásokat okoznaka szerb benzinkutakon, de hosszabb távon üzemanyaghiányt és komoly áremelkedést is eredményezhetnek.

külföld tüntetés jugoszlávia Jared Kushner Egyesült Államok belgrád Donald Trump aleksandar vucic szálloda
