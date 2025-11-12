Újabbat rúgott a brit királyi család Andrásba, megint megváltoztatták a nevét

András herceget Andrást azután fosztották meg hercegi címétől, miután Virginia Giuffre azzal vádolta meg, hogy tizenéves korában szexuálisan bántalmazta. Ezt András tagadta, de peren kívüli megállapodással fizetett a nőnek. Később kiderült, 8 nappal a letartóztatása előtt a windsori otthonában látta vendégül Jeffrey Epsteint.

Fotó: ANDREW MATTHEWS/AFP

András neve ezzel megváltozott, és nem használhatta a yorki herceg megnevezést, csak az Andrew Mountbatten Windsor nevet. A palota azonban a Telegraph értesülései szerint ismét változtatott, és nem engedi Andrásnak, hogy kötőjel nélkül használja vezetéknevét, ahogy azt szerette volna. Vagyis Andrew Mountbatten-Windsornak kell neveznie magát, aminek a lap szerint „történelmi előzménye” van, és a jelenlegi király és egyben András anyja, vagyis II. Erzsébet is így szerette volna, ha használják.