Van már olyan Szijjártó-szereplés, amit több orosz láthatott, mint magyar

Az elmúlt hetekben is egymást érték a fontosabbnál fontosabb külpolitikai események: pár nappal ezelőtt Orbán Viktor a fél kormány társaságában Washingtonban folytatott átfogó tárgyalásokat, ahol egyebek mellett amerikai védelmi beszerzések és az esetleges budapesti békecsúcs is szóba kerültek. Az oroszok egyre közelebb kerülnek a stratégiai jelentőségű Pokrovszk elfoglalásához, Ukrajnát pedig egy magasra gyűrűző korrupciós botrány is lázban tartja.

Már-már szokásos felállásban, Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk a világpolitika történéseiről Washingtontól Pokrovszkig.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

A tartalomból:

2:20: HIMARS-ok Magyarországon. Hosszú a sor előttünk, de érdemes kivárni.

5:10: A Honvédségnek 3-5 napig kell tudnia védekezni, amíg jönnek a szövetségesek.

6:20: Az oroszoknak az a szerencséje, hogy az ukránok mindig túl kevés rakétát kapnak a HIMARS-okhoz.

8:30: Orbán washingtoni találkozóját jól olvasták az orosz médiában is. Legalábbis azokat a részleteket, amiről beszámoltak.

10:30: Már az Alapjogokért Központ kutatójának X-posztjáról és a Harcosok órájáról is értesülhetnek a szerencsés orosz állampolgárok.

13:20: Budapesti békecsúcs reloaded. Mindenkinek világos, hogy Oroszország nem akar megállapodni, az oroszoknak mégis jó lebegtetni a nyitottságukat.

15:50: A Kreml tudja, hogy volt szó a budapesti találkozóról Washingtonban, de őket senki nem tájékoztatta erről.

16:30: Orosz út a békéhez: ha eleget megölsz az ellenségből, előbb-utóbb abbahagyják az ellenállást. Az oroszoknak semmilyen köztes cél nem elfogadható.

19:10: A hot topic a fronton: Pokrovszk. Sokadszorra is igaznak bizonyult, hogy ha a politika beleugat a katonai vezetés dolgába, abból soha nem sül ki semmi jó. Most sem.

23:06: Black Hawk Down Ukrajnában?

26:06: Hogy néz ki a megerődített Donbasz?

29:32: Kremlinológia rajongóinak: Mennyire remeg Szergej Lavrov széke?

33:26: Ultrahang-interjú. Úgy tűnik, Szergej Lavrov a hazai közönségének beszélt valójában.

36:50: Korrupciós botrány Ukrajnában. Kicsoda Timur Mindics és hogy kötődik Zelenszkijhez? Kis ukrajnai korrupció-gyorstalpaló.

46:54: Korrupció az ukrán hadseregben.

49:40: A dezertőrök problémája.

52:16: Az ukrán hadseregből még mindig jobb dezertálni, mint az oroszból?

56:08: A baltikumi magyar Gripen-pilóták élete.

