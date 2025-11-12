Visszahoznák a neonfényeket Budapest új arculati tervével

Bemutatták a Nagykörút új arculati terveit, hogy megtudjuk, mit lehetne kezdeni a Boráros tértől a Jászai Mari térig tartó Körúttal, ami a brandbook szerint egységes arculatot kap(hat). A koncepció középpontjában a „Neonfényes Körút” áll, miután a klasszikus Körút képéhez hozzátartoznak a sárga villamosok és az „ívelt neoncsövek”.

„A neon nem csupán fényforrás: identitás, múltidéző és városi hangulatkép. E gondolat hívta életre az általunk javasolt arculati koncepciót, amely klasszikus neon-esztétikát épít be a Körút megújuló vizuális világába – kulturális örökségként és jövőformáló egyaránt. városi élményként”

– írják a brandbookban.

A neonfeliratok zöme a rendszerváltás után eltűnt, azonban „a vágy a visszatérésük iránt erős”, erre próbál építeni az új, K betűt formázó Körút-logó, ami a neonokat idézi.

„A nosztalgikus csőszerű formák letisztult vonalvezetéssel időtálló megjelenést biztosítanak a digitális és fizikai térben egyaránt” – írják a koncepcióban.

A terv szerint a neonszerű K-logó megjelenne városi irányítótáblákon és installációkon, és egy Körúti Neon Programot is javasolnak: „Javasoljuk a neon-esztétika megjelenítését városi irányítótáblákon és installációkon – például a Körút alszakaszait jelző táblákon – amelyek élményponttá alakíthatják a csomópontokat. Megfontolandó egy Körúti Neon Program is, amely a régi körúti neonok felújítását és új, minőségi cégérek telepítését ösztönözné. Az így létrejövő fényinstallációk turisztikai attrakcióként működnének.”

„A neon logó nemcsak esztétikai, hanem stratégiai döntés. Turisztikai vonzerőt teremt: a neonfényes útvonal különleges, posztolható. Erősíti az éjszakai városélményt: a fényes városrész aktivizálja az esti forgalmat. Gazdaságélénkítő: a fények vonzereje több látogatót hoz a vendéglátóhelyekhez. Márkaértéket teremt: a neon logó és arculat könnyen azonosítható, megkülönböztető elem Budapest arculatában” – írják.

Hogy ez mikor valósulhat meg, illetve hogy megvalósulhat-e egyáltalán, az egyelőre nem került szóba. Addig is itt egy témába vágó zene:

(via Telex)