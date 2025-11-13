2 milliárdot követel két alvállalkozó Mészáros egyik cégén

Ugyan Mészáros Lőrinc hétfőn az Indexnek azt mondta, a Mészáros Csoportban mindig tisztességesen járnak el a velük dolgozó alvállalkozókkal, egy cégük ellen sem indult feljelentés, a 24.hu információi szerint jelenleg is több cég küzd azért, hogy egy Mészáros-érdekeltség elismerje és kiegyenlítse az évek óta kifizetetlen követeléseit.

Fotó: Kondella Misi Photography/Flatlight Creatives Kft

A lap azt írja, a felcsúti központú R-Kord Kft. összesen kétmilliárd forinttal tartozik két cég szerint a GSM-R vasúti optikai hálózatfejlesztési beruházásban elvégzett munkájukért. A cégek peren kívül próbálnak megállapodni, de Marczingós László ügyvéd azt mondta, ha az R-Kord nem működik együtt, akkor polgári pert indítanak.

Az ügyvéd két céget képvisel: a Távték Kft-nek 500 millió, a Nydeum Kft-nek 1,5 milliárd forintos követelése van az R-Kord felé.

Az alvállalkozók arra panaszkodnak, hogy részletes szerződések helyett sokszor kénytelenek voltak megelégedni azzal, hogy a Mészáros-cég szóban megalkudott velük a munkáról, és csak később rögzítették a megállapodások tartalmát.

Az interjúban egyébként Mészáros a V-Híd kapcsán beszélt arról, soha nem tűrné, hogy megkeserítsék az alvállalkozók életét, és az egészet politikai támadásnak tartja, csakhogy pár hónapja részletesen beszámoltunk arról, hogy a vasúti beruházásokban rendszer lett az, hogy a V-Híd alvállalkozói szerződés nélkül állnak neki munkáknak, amelyeket a V-Híd később papíroz le, és a kifizetések sem kiszámíthatóak.

A tartozás fenntarthatatlan helyzetbe hozta ezeket a cégeket. A forrásaink szerint több helyszínről le is vonultak ezek az eddig Mészáros-közelinek tekintett cégek, és nem is veszik fel a munkát addig, amíg meg nem kapják az elvégzett munka fedezetét.