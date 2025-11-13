A helyi sajtó szerint a MOL bevásárolhatja magát a vezető szerb olajvállalatba, ezzel ártalmatlanítva a szankciókat

Intenzív tárgyalások folynak a szerbiai Naftna industrija Srbije (NIS) 11,3 százalékos részesedésének eladásáról: az oroszok a MOL-ra és Orbán Viktorra számítanak vevőként. A üzlet részletek kidolgozása november közepén várható, és egy moszkvai delegáció Budapesten véglegesíteni az eladást, írja a NIN nevű szerb lap, amely hozzáteszi, hogy Orbán washingtoni tárgyalásai után gyorsult fel az oroszok és a magyarok közötti egyeztetés.

Ha a MOL belép, a szerb állam (29,87%), a kisrészvényesek (13,9%) és a magyar vállalat együtt 55,07 százalékos többséget szereznek a Gazprom (44,93%) ellenében. Így megszűnne az ötvenszázalékosnál nagyobb orosz részesedés, és az Egyesült Államok visszavonhatná a NIS-re vonatkozó szankciókat.

Szerbia legnagyobb olajfinomítója és üzemanyag-elosztója, a NIS október 9-én került amerikai szankciók hatálya alá, miután lejárt a korábban biztosított átmeneti mentesség. A szankciók gyors feloldása csak akkor lehetséges, ha Szerbia teljesíti az Egyesült Államok által előírt feltételeket, amelyek között szerepel, hogy a Gazprom ne legyen többségi tulajdonos.

A szerb lap szerint ez november 25-éig meg is valósulhat, és ezt követően újraindulhat az olajszállítás Szerbiába. (via HVG)

