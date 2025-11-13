Azzal hívta fel a férfi a hotelt, lehet-e náluk kiskorúakkal szexelni

Többször közeledett szexuálisan a saját kislányához egy férfi, aki úgy bukott le, hogy felhívott egy szállodát, lehet-e náluk kisiskolás korú gyerekekkel szexuális kapcsolatot létesíteni - írja a 24.hu.

A szálloda dolgozói azonnal hívták a rendőrséget, így indult ellene eljárás, aminek a végén az ügyészség a férfit a saját kislánya ellen folytatólagosan elkövetett szexuális erőszakkal vádolta meg. A lap úgy tudja, a kislány ekkor még csak hétéves volt.

A vádiratból kiderült, hogy a gyerek születése után a szülők házassága megromlott, az anya elköltözött a gyerekkel. A gyerekfelügyelet közös volt, a férfi általában hétvégente vitte magával a kislányt, aki néha nála is aludt. Ekkor közeledett felé többször is szexuálisan, a “cselekményeivel” a kislány kérésére hagyott fel.

Kiderült az is, hogy a férfi hónapokon keresztül figyelt kislányokat, illetve szexuális szolgáltatást nyújtó személyeket hívott fel telefonon, és őket szerepjátékra kérve próbálta kiélni pedofil hajlamait. Az ügyészség 9 év fegyházat kért a férfire, aki tagadja a bűncselekmény elkövetését.