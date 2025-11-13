Bűnszervezetet működtető ausztrál jósnőt tartóztattak le, aki egy milliárdos érkezésével hitegette ügyfeleit

Az ausztrál rendőrség szerint egy 53 éves nő, Anya Phan, aki jósnőnek és feng shui-mesternek adta ki magát, egy csaknem 70 millió dolláros forgalmú pénzügyi bűnszervezetet vezetett, amely csalásból és pénzmosásból szerezte bevételeit. Phant és 25 éves lányát, Thi Tát szerdán tartóztatták le Sydney-ben, miután a hatóságok házkutatás során luxuscikkeket, készpénzt és aranyrudat is lefoglaltak.

A gyanú szerint Phan sebezhető helyzetben lévő vietnámi származású ügyfeleket vett rá arra, hogy hiteleket vegyenek fel tőle, miután azt ígérte nekik, egy „milliárdos” lép majd be az életükbe. Ezekből a hitelekből a nő személyes haszonra tett szert, és a pénzt hamis kölcsönökkel, fiktív autóvásárlásokkal és ingatlanokkal mosták tisztára.

Fotó: DAVID GRAY/AFP

Phan húsz éve rokkantsági ellátást kapott, mégis havi 56 ezer dolláros törlesztést fizetett fényűző sydney-i otthonára, és VIP vendég volt egy kaszinóban, ahol állítólag két hónap alatt több mint félmillió dollárt mosott tisztára. Phan ellen 39 vádpontban emeltek eljárást, köztük csalás és szervezett bűnözés vezetése miatt, és nem kapott óvadékot.

A nyomozás egy korábbi, autófinanszírozási csalásokat vizsgáló akcióból nőtt ki, amely során a rendőrség egy kiterjedt pénzügyi bűnszervezetet tárt fel, amely ügyvédeket, könyvelőket és ingatlanfejlesztőket is érinthetett. A hatóságok eddig 17 embert tartóztattak le, és több mint 60 millió dollárnyi vagyont zároltak. (via The Guardian)