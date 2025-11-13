Egy tiszás azt állítja, a rendőrség arra akarta rávenni, hogy a Tisza Világ app rendszergazdáit jelentse fel

A Tisza Világ app egyik letöltője azért tett feljelentést a rendőrségen, mert miután kiszivárogtak az adatai, fenyegető leveleket kapott - számolt be az RTL Híradó.

A név nélkül és kérésére eltorzított hangon nyilatkozó férfi a csatornának azt állította, kihallgatásán a rendőrök sokáig azt erőltették, hogy miután az ügy kapcsolatos a Tisza Világ applikációval, miért nem az app rendszergazdáit jelenti fel, miután valószínűsíthetően ők nem kezelték megfelelően az adatokat.

A Tisza Világ app bemutatója Fotó: Németh Dániel/444

A rendőrség a konkrét ügy ismerete nélkül erről nem tudott érdemi tájékoztatást adni, azt ismételték meg, hogy Hivatalból indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen „információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanújával.”

A 444-nek Tóth Balázs ügyvéd azt mondta, az adatok nyilvánosságra kerülése miatt a Tisza Pártnak nincs büntetőjogi felelőssége.