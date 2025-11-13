Folytatódik az üzengetés Japán és Kína között Tajvan miatt

A pekingi külügyminisztérium felszólította a nemrég kormányra lépett Takaicsi Szanae japán miniszterelnököt, hogy vonja vissza a Tajvannal kapcsolatos „felháborító” kijelentéseit, ellenkező esetben Japánnak vállalnia kell minden következményt. Takaicsi múlt héten a japán parlamentben azt mondta, hogy egy Tajvan elleni kínai támadás akár „a túlélést fenyegető helyzetnek” is minősülhet, ami Japán részéről adott esetben katonai válaszlépéseket is kiválthat.
Erre reagálva Lin Csien kínai külügyi szóvivő úgy fogalmazott, Takaicsi szavai durva beavatkozást jelentenek Kína belügyeibe, és súlyos csapást mértek a kétoldalú kapcsolatokra. Hozzátette, „ha Japán merészel katonailag beavatkozni a Tajvani-szoros helyzetébe, az agressziónak fog minősülni, és Kína határozottan visszavág”.
A feszültség a héten sem enyhült Takaicsi kijelentései körül. A kínai állami műsorszolgáltató, a CCTV egyik közösségimédiás fiókja szerdán bajkeverőnek nevezte a japán miniszterelnököt, és azt írta: „meg kell fizetnie az árát”, ha továbbra is „határtalanul okádja a szemetet”.(Reuters)