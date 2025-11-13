Friedrich Merz arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy tartsa Ukrajnában a fiatal férfiakat és kezelje a korrupciót

Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy fékezze meg a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, gondoskodjon arról, hogy inkább maradjanak otthon, és védjék a saját országukat.

Német konzervatív körökben erősödnek az aggodalmak, hogy gyengülhet a lakosság támogatása Ukrajna iránt, ha úgy érzékelik, a fiatal ukrán férfiak a katonai szolgálat elől érkeznek Németországba. Miután Ukrajna a nyáron lazított a kiutazási szabályokon, megnőtt a Németországba érkező 18 és 22 év közötti ukrán férfiak száma: míg július közepén ez heti 19 fő volt, októberben 1400–1800 főre nőtt. 2022 óta Németország több mint 1,2 millió ukrán menekültet fogadott be.

Markus Söder, Bajorország konzervatív miniszterelnöke és Merz szövetségese azt javasolta: korlátozni kell az EU ideiglenes védelemről szóló irányelvét, ha Kijev nem csökkenti önként a beáramlók számát. Ez a szabályozás automatikus védelemben részesíti az Ukrajnából érkezőket.

Merz hangsúlyozta a német kormány azon elvárását is, hogy Ukrajna határozottan folytassa a korrupció elleni harcot, és vigye tovább a reformokat, különösen a jogállamiság területén. Zelenszkij „teljes átláthatóságot, a független korrupcióellenes hatóságok hosszú távú támogatását, valamint további gyors intézkedéseket ígért annak érdekében, hogy visszaszerezze az ukrán nép, az európai partnerek és a nemzetközi donorok bizalmát” – tette hozzá Merz szóvivője. (Politico)